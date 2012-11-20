〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离两周高点,因获利了结与出口放缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月20日电---马来西亚棕榈油期货周二小幅下跌,该合约在盘中稍早触及逾两周高位后引发投资者获利了结.此外,出口需求持续显示放缓迹象,也打击价格.
船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示,马来西亚11月1-20日出口了102万吨棕榈油,较上月同期的106万吨下滑3.3%.
市场人士原本希望出口上升,以缓解处于纪录高位的库存,库存在10月时达到251万吨.
"交易商原本非常期望出现乐观的出口数据,但这个跌幅不算很大,"辉立期货投资分析师Ker Chung Yang表示.
"市场人士也在焦急等待欧洲金融会议的结果,"他又称.他指的是周二稍晚的欧元区财长会议,会议料暂时批准向希腊拨付440亿欧元的紧急贷款.
指标2月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨2,457马币(803美元),盘中稍早曾触及2,485马币,为11月2日以来最高.
总成交量为38,893口,高于平常的25,000口.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。