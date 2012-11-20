〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离两周高点,因获利了结与出口放缓

路透新加坡11月20日电---马来西亚棕榈油期货周二小幅下跌,该合约在盘中稍早触及逾两周高位后引发投资者获利了结.此外,出口需求持续显示放缓迹象,也打击价格.

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示,马来西亚11月1-20日出口了102万吨棕榈油,较上月同期的106万吨下滑3.3%.

市场人士原本希望出口上升,以缓解处于纪录高位的库存,库存在10月时达到251万吨.

"交易商原本非常期望出现乐观的出口数据,但这个跌幅不算很大,"辉立期货投资分析师Ker Chung Yang表示.

"市场人士也在焦急等待欧洲金融会议的结果,"他又称.他指的是周二稍晚的欧元区财长会议,会议料暂时批准向希腊拨付440亿欧元的紧急贷款.

指标2月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨2,457马币(803美元),盘中稍早曾触及2,485马币,为11月2日以来最高.

总成交量为38,893口,高于平常的25,000口.(完)