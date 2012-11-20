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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 22:10 BJT

〔美国FED〕里奇蒙联储总裁拉克尔警告美国货币政策'门槛'计划有风险

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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