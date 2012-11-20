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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 22:04 BJT

〔投行观点〕瑞银集团将百思买(Best Buy)目标价从16.75美元调降至14.5美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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