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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 22:52 BJT

〔美国热股〕百思买第三季获利逊于预期,股价早盘急挫逾9%

路透11月20日电---世界最大消费电子连锁企业--百思买(Best Buy)(BBY.N)公布第三季获利逊于预期,且同店销售录得10个季度以来的第九季下滑,凸显新任首席执行官(CEO)尽力推动业务好转面临巨大的挑战.

百思买周二早盘急挫9.6%,报12.43美元.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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