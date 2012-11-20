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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 23:06 BJT

〔美国热股〕GROUPON获基金Tiger Global Management大量持股,股价跳涨

路透11月20日电---根据周一稍晚美国证券交易委员会(SEC)的文件,对冲基金Tiger Global Management持有团购网站GROUPON INC (GRPN.O)的大量股份,给这家处境艰难的团购网站投下了信任票.Tiger Global由Chase Coleman和Feroz Dewan掌管,专注投资于科技公司.

GROUPON周二早盘跳涨9.34%,报3.40美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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