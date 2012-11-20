版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 00:39 BJT

〔英国经济〕英央行委员威尔称生产力疲弱不振阻碍央行推出更多刺激举措

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐