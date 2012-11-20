〔欧洲政经〕欧元区计划在2020年将希腊债务/GDP比降至120%,考虑回购债务

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透布鲁塞尔11月20日电---欧盟官员周二称,欧元区财长计划在2020年将希腊债务降至相当于国内生产总值(GDP)的120%,放弃了上周提出的将最后期限延长至2022年的想法.财长们还在讨论扶助实现上述目标的具体举措.
因经济连续第六年萎缩,预计希腊的债务/GDP比率明年将达到190%,这使希望将希腊债务降至可长期为继水准的决策者面临了巨大的挑战.
财长们正在讨论的举措之一是,允许希腊在10年内暂停支付欧元区临时性救助基金,欧洲金融稳定工具(EFSF)贷款的利率.
欧盟官员称,这将使希腊节省440亿欧元(560亿美元).
另一项举措是从民间金融机构,而非银行手中回购希腊债务,回购规模估计为350-400亿欧元,价格最高达每欧元债务支付0.30欧元.
第三项举措为将给希腊提供的530亿欧元双边贷款的利率从目前的150个基点调降至25个基点.
另一位欧盟官员称,德国反对大幅调降希腊贷款利率.财长会议暂停,等待希腊的国际贷款人,国际货币基金组织(IMF),欧洲央行和欧盟执委会准备新的提议.
--编译 母红;审校 利棣儿
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。