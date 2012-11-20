版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 04:49 BJT

〔标题新闻〕法国兴业银行维持明年首季金价预期在每盎司1,800美元,钯金价格在700美元不变

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09043Q]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐