版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 04:50 BJT

〔标题新闻〕法国兴业银行将2013年首季银价预期下调4美元,至每盎司34美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09043Q]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐