〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于空头回补和南美产量预估被调降

路透11月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨1.3%,为一个月来最大单日涨幅,交易商称,受助于美国感恩节假期前的空头回补和民间分析师下调南非大豆产量预期.

在近月大豆合约Sc1上周跌至五个月低位后,大豆市场超卖,势必出现一波反弹.

油世界(Oil World)油籽分析师将2012/2013年阿根廷大豆产量预估从之前的5,600万吨调降至5,400万吨,将巴西的大豆产量预估从之前的8,200万吨调降至8,100万吨.油世界表示,巴西部分地区降水太少,而频繁降雨使阿根廷的播种受到影响.

油世界指,美国可能在2012年最后几周向中国出口更多豆油,因今年稍早大豆收成不佳,使来自南美的供应售罄.

美国农业部表示,民间出口商报告向不知名目的地销售2万吨2012/13付运的大豆,产地不确定.对周一的声明作出更正.周一的报告称,销售美国产大豆.

分析机构Celeres称,巴西2012/13年远期大豆销售上周停滞,因CBOT价格走低,目前的销售量仍为预计收成的49%.

Celeres称,巴西大豆新作的种植率为64%,高于之前一周的50%.

指标CBOT-1月大豆合约SF3上升18美分,收报每蒲式耳14.12-3/4美元.

12月豆粕合约SMc1上扬5美元,报每短吨429.6美元,12月豆油合约BOc1收升0.43美分,报每磅48.32美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为142,611口,豆粕期货为66,670口,豆油期货为150,763口.

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 743.25 4.50 0.6% 15.0%

CBOT大豆Sc1 1412.75 18.00 1.3% 17.9%

CBOT豆粕SMc1 429.60 5.00 1.2% 38.8%

CBOT豆油BOc1 48.32 0.43 0.9% -7.2%

CBOT小麦Wc1 845.00 3.25 0.4% 29.5%

CBOT稻米RRc1 1492.50 8.00 0.5% 2.2%

NYMEX原油期货CLc1 87.08 -2.20 -2.5% -11.9%

道琼工业指数.DJI 12,773 -23 -0.2% 4.5%

现货金XAU= 1727.05 -4.40 -0.3% 10.4%

欧元/美元EUR= 1.2815 0.0004 0.0% -1.0%

美元指数.DXY 80.9140 0.0400 0.1% 0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1066 12 1.1% -38.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)