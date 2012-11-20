〔美国股市〕ADR受亚洲企业拖累收跌,终止连升三日的涨势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约11月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,终止连升三日的涨势,受亚洲企业拖累,因中国经济数据略微令人失望,且日本出口商在近期大涨后遭遇获利了结.
能源股跟随油价走低,因巴勒斯坦和以色列之间有停火迹象.
中国石油(PTR.N)下挫1.4%,至131.69美元;巴西石油公司Petrobras(PBR.N)下滑0.5%,报19.01美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小跌0.13%,而美国标普500指数.SPX.INX上涨不到0.1%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR涨幅不足0.1%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨,寄望欧元区财长将批准拨付下一笔希腊援助资金.
一些欧洲金融股下跌,德意志银行(DB.N)和瑞士信贷(CS.N)跌幅均超过1.3%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.65%.日本Panasonic PC.N重挫6.7%至4.87美元,该股在此前三个交易日累计大涨超过12.7%.德意志银行将在东京交易的Panasonic股票目标价从590日圆调低至400日圆.
墨西哥企业ADR上扬,提振纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小涨0.1%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。