〔美国股市〕ADR受亚洲企业拖累收跌,终止连升三日的涨势

路透纽约11月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,终止连升三日的涨势,受亚洲企业拖累,因中国经济数据略微令人失望,且日本出口商在近期大涨后遭遇获利了结.

能源股跟随油价走低,因巴勒斯坦和以色列之间有停火迹象.

中国石油(PTR.N)下挫1.4%,至131.69美元;巴西石油公司Petrobras(PBR.N)下滑0.5%,报19.01美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小跌0.13%,而美国标普500指数.SPX.INX上涨不到0.1%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR涨幅不足0.1%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨,寄望欧元区财长将批准拨付下一笔希腊援助资金.

一些欧洲金融股下跌,德意志银行(DB.N)和瑞士信贷(CS.N)跌幅均超过1.3%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.65%.日本Panasonic PC.N重挫6.7%至4.87美元,该股在此前三个交易日累计大涨超过12.7%.德意志银行将在东京交易的Panasonic股票目标价从590日圆调低至400日圆.

墨西哥企业ADR上扬,提振纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA小涨0.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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