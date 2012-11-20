〔全球金市〕金价回落,受加沙停火希望和贝南克讲话影响

* 中东紧张局势可能缓解和油价重挫令金价承压

* 贝南克称,美联储缺乏全面抵消财政危机影响的工具

* 印度要求银行限制为购买黄金提供融资

* 周三将提前公布上周初请失业金人口数据

路透纽约11月20日电---金价周二回落,因油价重挫,市场寄望以色列和哈马斯将在加沙停火,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克发表有关财政危机的讲话,这些因素削弱了黄金对冲通胀的吸引力.

金价稍早持稳,后走低,因有迹象显示,加沙冲突将停止后,油价跌势加速.不过,市场仍在等待各方证实停火的消息.

美联储主席贝南克的讲话也令金价承压.贝南克在纽约经济俱乐部发表讲话称,如果政客们无法就避免财政悬崖达成协议,美联储缺乏全面抵消因此造成损害的工具.

分析师称,商品期货交易委员会(CFTC)提供的数据显示,货币基金经理持有的黄金头寸近期减少,这可能会继续打压金价.

2117GMT,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,727.50美元.

在周一上扬1%后,部分投资者仍选择获利了结,结清头寸,因周四为感恩节假期,本周市场交易日缩短.

COMEX-12月黄金期货GCZ2收跌10.80美元,结算价报每盎司1,723.60美元.初步路透数据显示,成交量较250日均值低约30%.

贝南克再度警告称,规模为6,000亿美元的减支和增税举措可能使美国经济重陷衰退,并表示,对预算磋商将达成怎样的结果的担忧已拖累经济成长.

有消息称,印度央行要求银行限制向以金条,珠宝,金币或上市交易基金单位等形式购买黄金提供融资,这是该国央行为限制黄金进口以应对不断膨胀的财政赤字而采取的最新举措.交易商正在消化这一消息.

现货银XAG=回落0.2%,报每盎司33.15美元.

铂金系金属表现优于黄金.现货铂金XPT=上扬0.1%,至1,572.75美元.现货钯金XPD=回落0.4%,报634.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1723.60 -10.80 -0.6 1721.80 1736.00 115,792

COMEX白银期货 SIN2 32.93 -0.259 -0.8 32.860 33.260 42,757

COMEX铂金期货 PLN2 1573.00 -10.80 -0.7 1569.80 1585.80 5,168

COMEX钯金期货 PAU2 638.35 -6.95 -1.1 635.45 644.00 3,476

现货金 XAU= 1727.50 -3.95 -0.2 1722.68 1735.20

现货银 XAG= 33.150 0.050 0.2 32.890 33.240

现货铂金 XPT= 1572.75 1.95 0.1 1571.25 1580.75

现货钯金 XPD= 634.47 -2.53 -0.4 638.50 642.00 (完)

--编译 母红;审校 孙茉莉

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