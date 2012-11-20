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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 06:34 BJT

《综述》贝南克认为若美国能避免财政悬崖,则2013年经济成长前景看好

* 贝南克:消除预算忧虑可提振美国经济增长

* 贝南克:美国失业率仍远高于正常水平

* 贝南克没有就购债计划提供新的指引

* 为美联储政策设定门槛的努力"非常有希望"

路透纽约11月20日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二表示,若政要们能够迅速达成协议,避免财政悬崖的出现,那么2013年对于美国经济而言将是"非常好的一年".

他表示有必要建立一个可靠的长期框架,使联邦预算沿着健康的道路发展,但他同时警告不要采取过于激烈的行动,否则会损害经济复苏.

他再次提醒,若不能制止规模达6,000亿美元的增税节支行动出现,可能造成经济衰退.他并指出,对于预算谈判能否解决问题的担心,已经损害到经济成长.

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