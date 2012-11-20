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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--11月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(二)

2350 - 10月贸易数据.

2350 - 财务省公布10月能源和商品清关进口数据细节.

11月21日(三)

0120 - 三个月贴现国库券标售

0130 - 流动性增强公债标售

0300 - 石油连盟公布一周石油数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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