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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 06:48 BJT

《综述》美国10月新屋开工年率触及四年高位,表明楼市复苏势头增强

* 新屋开工上升3.6%,预期为下降

* 建筑许可下降2.7%;受多户型住宅拖累

* 数据进一步显示楼市复苏势头增强

路透华盛顿11月20日电---美国新屋开工年率10月升至逾四年来最高水平,表明楼市复苏势头增强,即便建筑许可下降.

商务部周二公布,10月新屋开工经季节调整后增加3.6%,年率为89.4万户,为2008年7月以来最高.

这份报告是楼市全面复苏趋势现已确立的最新佐证.分析师称楼市强劲为明年经济增长加快奠定基础,他们原预期新屋开工年率降至84万户.

"房价、房屋净值、新屋开工和库存出清等全面改善,都是重要进展,为经济在明年及以后更强劲增长做好准备,"道明证券(TD Securities)驻纽约首席分析师Eric Green称.

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