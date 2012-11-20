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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 06:54 BJT

****日韩经济指标预测--11月21日-11月28日****

路透11月21日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月20日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -4.9% -10.3%

进口(较上年同期) -3.2% +4.1%

贸易收支(亿日圆) 逆差3,600 逆差5,586

11月21日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277

11月22日(四)

暂无重要经济数据公布.

11月23日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------11月26日当周-------------------------------

11月25日(日)

2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 98

11月26日(一)

暂无重要经济数据公布.

11月27日(二)

2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余39

11月28日(三)

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4%(完)

--整理 王丽鑫;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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