日韩经济指标预测--11月21日-11月28日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月21日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月20日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -4.9% -10.3%
进口(较上年同期) -3.2% +4.1%
贸易收支(亿日圆) 逆差3,600 逆差5,586
11月21日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
11月22日(四)
暂无重要经济数据公布.
11月23日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月26日当周-------------------------------
11月25日(日)
2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 98
11月26日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月27日(二)
2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余39
11月28日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 -- 72
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4%(完)
--整理 王丽鑫;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。