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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 07:17 BJT

《欧洲金融焦点》欧元区考虑让希腊折价回购不超过400亿欧元的债券

* 欧元区考虑让希腊回购最多400亿欧元的债券

* 对希腊贷款的利率亦可能降低

* 目标仍为希腊到2020年将债务与GDP之比降低至120%

* 在新建议提出之际,欧元区财长会议暂停

* 欧元集团还将考虑解冻给希腊的新一期贷款

路透布鲁塞尔11月20日电---欧元区财长正考虑让希腊折价回购不超过400亿欧元的债券.除此之外,还将采取多项举措以便在未来八年内将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%.

进入连续几周以来的第二次财长会议,欧元集团主席贾克对达成协议持谨慎乐观的态度.

"我们仍须就几项具体问题达成谅解,预计今晚达成最终共同解决方案的可能性很大,"他对记者表示,"但我并不完全肯定."

这种谨慎态度是由于,目前讨论的选项较为复杂,政治分歧仍然存在,且希腊债务缩减的规模巨大.

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