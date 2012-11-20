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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 06:50 BJT

全球外汇市场11月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(二)

2350 - 日本10月贸易收支和进出口数据

11月21日(三)

0800 - 瑞士央行公布统计月报

0930 - 英国央行公布11月7-8日货币政策委员会会议记录

0930 - 英国10月公共部门借款数据

1200 - 美国11月16日止当周抵押贷款指数和再融资指数

1330 - 美国11月17日止当周初请失业金人数

1358 - 美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值

1455 - 汤森路透/密西根大学11月美国消费者信心指数终值

1500 - 美国10月领先指标

1530 - 美国11月16日止当周ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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