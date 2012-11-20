更正:《美国个股焦点》惠普旗下Autonomy发生会计丑闻,将提列巨额费用

(更正:内文第一段"公司将因此提列88亿美元的巨额费用"译文有误,应为"提列的88亿美元费用中很大部分与此事有关".)

* 惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy存在"严重不当的会计行为"

* 惠普为收购Autonomy提列费用

* 将事件上报给美国证监会和英国欺诈重案办公室

* Autonomy前执行长称指控"失实"

路透11月20日电---惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy发生严重会计丑闻,提列的88亿美元费用中很大部分与此事有关,整个华尔街为之哗然.

惠普(HPQ.N)遭遇的这一最新挫折,与其另外的失败经历一样,让人再度质疑该公司董事会和高层的基本能力.

惠普周二称,Autonomy前执行长Mike Lynch于5月离职后,有人通风举报,公司因此发现Autonomy存在"严重不当的会计行为"而且"蓄意误导股东".

在这之前,惠普的EDS服务公司于上季进行了近110亿美元的资产减记.

近年来,惠普执行长频频换人,管理层出现大换血,核心个人电脑(PC)和打印机业务面临诸多挑战,令公司自顾不暇.

惠普股价周二跌至10年低点,在常规交易时段中重挫12%至11.71美元.今年迄今股价累计跌去近50%.

Lynch"断然否认"惠普的指控,称其"为之感到震惊",但他相信自己与任何违法行为都无关.

Lynch接受路透采访时表示,在事件公开前,他没有接到过惠普的通知,也没有任何监管机构与他联系.

惠普当季提列了88亿美元费用,其中50亿美元与Autonomy的问题有关.惠普称,其它费用则与"惠普股票的近期市场价值,以及不利于预期中的协同效应和市场表现的因素"有关.

惠普表示,已将事件上报给美国证券交易委员会(SEC)有关部门和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office).其表示,将采取法律行动"尽可能挽回股东的损失".