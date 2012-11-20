更正:《美国个股焦点》惠普旗下Autonomy发生会计丑闻,将提列巨额费用

国际油市：俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
(更正:内文第一段"公司将因此提列88亿美元的巨额费用"译文有误,应为"提列的88亿美元费用中很大部分与此事有关".)
* 惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy存在"严重不当的会计行为"
* 惠普为收购Autonomy提列费用
* 将事件上报给美国证监会和英国欺诈重案办公室
* Autonomy前执行长称指控"失实"
路透11月20日电---惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy发生严重会计丑闻,提列的88亿美元费用中很大部分与此事有关,整个华尔街为之哗然.
惠普(HPQ.N)遭遇的这一最新挫折,与其另外的失败经历一样,让人再度质疑该公司董事会和高层的基本能力.
惠普周二称,Autonomy前执行长Mike Lynch于5月离职后,有人通风举报,公司因此发现Autonomy存在"严重不当的会计行为"而且"蓄意误导股东".
在这之前,惠普的EDS服务公司于上季进行了近110亿美元的资产减记.
近年来,惠普执行长频频换人,管理层出现大换血,核心个人电脑(PC)和打印机业务面临诸多挑战,令公司自顾不暇.
惠普股价周二跌至10年低点,在常规交易时段中重挫12%至11.71美元.今年迄今股价累计跌去近50%.
Lynch"断然否认"惠普的指控,称其"为之感到震惊",但他相信自己与任何违法行为都无关.
Lynch接受路透采访时表示,在事件公开前,他没有接到过惠普的通知,也没有任何监管机构与他联系.
惠普当季提列了88亿美元费用,其中50亿美元与Autonomy的问题有关.惠普称,其它费用则与"惠普股票的近期市场价值,以及不利于预期中的协同效应和市场表现的因素"有关.
惠普表示,已将事件上报给美国证券交易委员会(SEC)有关部门和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office).其表示,将采取法律行动"尽可能挽回股东的损失".
上述两家监管机构均拒绝置评.
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)