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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 47.00 -1.59 -3.27 3771695

搜狐 (SOHU.O) 36.72 +0.23 +0.62 383905

网易 (NTES.O) 44.58 -0.47 -1.04 719356

百度 (BIDU.O) 94.05 +1.63 +1.76 5140784

亚信科技 ASIA.O 10.63 -0.17 -1.57 170730

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.25 -0.09 -0.55 1305126

联电 (UMC.N) 1.81 +0.00 +0.00 178171

日月光 (ASX.N) 3.88 -0.03 -0.77 222731

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.00 +0.00 591809

和信超媒体 (GIGM.O) 0.97 -0.01 -0.87 25436

友达 (AUO.N) 3.85 -0.04 -1.03 55548

中华电信 (CHT.N) 31.65 +0.01 +0.03 20563

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.12 +0.39 +1.03 705782

香港

中国移动 (CHL.N) 54.67 -0.81 -1.46 112268

中国联通 (CHU.N) 15.12 -0.30 -1.95 167590

中国电信 (CHA.N) 53.77 -1.30 -2.36 22521

中芯国际 (SMI.N) 2.26 -0.12 -5.04 67821

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.09 -0.01 -0.24 1973

(完)

--整理 孙茉莉

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