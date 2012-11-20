〔纽约汇市〕日圆承压,因愈加担忧政府施压要求日本央行放松政策(更新版)

(新增文末表格)

* 美元兑日圆触及七个月高温,因揣测日本央行采取宽松行动

* 欧元兑日圆触及六个半月高位

* 穆迪调降法国信贷评级,令欧元承压

* 欧元区财长开会商讨希腊援助事宜

路透纽约11月20日电---日圆兑美元周二跌至七周低位,兑欧元也跌落至类似低点,因市场预料日本央行将迫于政府压力放松货币政策,采取激进行动来压低日圆汇价.

欧元兑美元温和下滑,周一稍晚穆迪一如预期调降法国主权信贷评级,打压了欧元区财长将批准拨付希腊援助资金以帮助该国偿付债务的乐观情绪.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克重申,美国货币政策将在至少2015年中之前维持近零利率的宽松状态.但他对明年初美联储如何应对购债计划没有提供更多线索.

美元兑日圆连续第五个交易日上涨,11月份以来累计上涨2.42%,表明市场预期12月16日举行的日本大选将产生新一届政府,新政府可能向日本央行施压,要求其祭出更激进的货币刺激措施.

美元兑日圆JPY=一度升至81.75日圆,为4月20日以来最高水平.据路透数据,最新报81.71,日内升0.37%.

欧元兑日圆EURJPY=触及104.77日圆高位,此为5月4日来的最高点,最新报104.70,今天上涨0.38%.

"鉴于日本的整体政局,目前日圆的避险地位颇令人怀疑,"RBS Securities外汇策略师Brian Kim指出.

Kim指的是借入日圆以囤积现金,或使用日圆作为融资货币买入高收益货币和资产的长期策略.

"且即使贝南克出来讲话称有可能购买更多资产,有趣的是美元/日圆仍表现良好,"Kim说.

日本央行周二维持货币政策稳定.尽管下任首相的有力竞争者呼吁实施"无限"宽松政策,但央行仍暂时按兵不动.[ID:nSB2107995]

日本主要反对党--自民党领袖安倍晋三已表示,日本央行应进一步宽松货币,以击退通缩.民调显示,安倍晋三所属政党将赢得大选,意味着他组建的政府会给央行施加更多放宽政策的压力.[ID:nSB2100643]

美国房屋数据给美元带来一些支撑.美国商务部周二公布,10月房屋开工年率为89.4万户(预估为84.0万户),升至逾四年来最高.周一美国公布10月成屋销售增加,且11月住宅建筑商人气指数攀升至六年高位.[ID:nSB2107141]

**聚焦欧元区财长会议**

欧元兑美元持平,因投资人聚焦在周二进行的欧元区财长会议.

预期欧元区财长可能批准向希腊发放下一笔援助资金,但很可能要等到12月才发放该笔资金,且就希腊债务重组的协议或需求进一步协商.

"在今日会议进行前,有关评论普遍都寄以厚望,且即使今天没有对希腊发放资金作出正式决定,财长对任何协议的关键性决定因素也可能会达成共识."富国汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示.

"因此,我们认为欧元区财长会议是有利市场,而不是不利市场的事件,今天欧元和其他外币可能上涨."

欧元兑美元EUR=最新报1.2813美元,日内持平,缩减了在周一稍晚穆迪摘除法国Aaa信贷评等后欧元录得的跌幅.

一些分析师称在标准普尔1月下调了法国评级后,穆迪下调法国评等并不令人意外.分析师认为,如果欧元区财长会议的结果和市场预期相左,对欧元的影响更大.

"从消息面来看,主要推动因素是在海外交易时段法国评等遭调降,但我们看到海外市场的下意识反应非常短暂,"法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说.

"这说明了评级下调并不令人意外.今天焦点是欧元集团会议,我们在寻找会上就希腊下一笔金援所取得的合理进展."

Sneyd说,预期有关希腊援助取得进展的消息将扶助欧元在1.28美元上方盘整.他补充说,如果美国国会和白宫在年底前达成减赤协议,避免6,000亿美元的增税及减支,又称"财政悬崖",欧元将可能触及1.30美元.

不过,如果美国跌入财政悬崖,美元将会因避险货币的地位而受益.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2816 1.2811 +0.04 -1.00 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.66 81.40 +0.32 +6.13 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 104.67 104.30 +0.35 +5.13 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9397 0.9402 -0.05 +0.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5926 1.5906 +0.13 +2.52 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9965 0.9960 +0.05 -2.24 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0386 1.0409 -0.22 +1.57 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2047 1.2041 +0.05 -0.80 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8048 0.8055 -0.09 -3.37 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8170 0.8198 -0.34 +4.96 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7320 5.7342 -0.04 -4.09 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3483 7.3479 +0.01 -5.03 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7632 6.7210 +0.63 -1.81 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6701 8.6147 +0.64 -2.73 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/肖群英; 审校 利棣儿/李军

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]