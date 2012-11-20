〔韩国数据〕10月零售销售在五个月内第四次萎缩,显示经济增长乏力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔11月21日电---韩国知识经济部周三公布的修正数据显示,10月大型百货公司及折扣商店销售在五个月内第四次同时萎缩,凸现随着韩国经济持续表现不佳,消费者人气低迷.
知识经济部在声明中称,10月韩国三大连锁店运营商经营的百货店销售较上年同期下降0.4%.
而企划财政部此前初步预期为下降1.3%,9月为下滑0.8%.
这三大运营商是现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)和新世界(004170.KS).
三大折扣店销售较上年同期下降6.6%,而此前初步预计为下挫7.4%.9月折扣店销售为上升0.2%.
该数据显示,负债沉重的韩国家庭持续削减支出,以防范楼市滑坡和经济增长疲弱带来的风险.
许多分析师认为,韩国央行将在2013年上半年至少再放宽一次政策以支撑经济.该央行曾在今年7月和10月降息以因应经济增长放缓.(完)
--编译 于春红;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。