〔韩国数据〕10月零售销售在五个月内第四次萎缩,显示经济增长乏力

路透首尔11月21日电---韩国知识经济部周三公布的修正数据显示,10月大型百货公司及折扣商店销售在五个月内第四次同时萎缩,凸现随着韩国经济持续表现不佳,消费者人气低迷.

知识经济部在声明中称,10月韩国三大连锁店运营商经营的百货店销售较上年同期下降0.4%.

而企划财政部此前初步预期为下降1.3%,9月为下滑0.8%.

这三大运营商是现代百货(069960.KS)、乐天购物(023530.KS)和新世界(004170.KS).

三大折扣店销售较上年同期下降6.6%,而此前初步预计为下挫7.4%.9月折扣店销售为上升0.2%.

该数据显示,负债沉重的韩国家庭持续削减支出,以防范楼市滑坡和经济增长疲弱带来的风险.

许多分析师认为,韩国央行将在2013年上半年至少再放宽一次政策以支撑经济.该央行曾在今年7月和10月降息以因应经济增长放缓.(完)