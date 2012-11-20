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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 07:39 BJT

〔韩元汇率〕韩国需详细研究韩元近期波动情况--企划财政部

路透首尔11月21日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三在一周政策会议上称,韩国需要仔细研究近期韩元KRW=的波动走势,若有必要将采取行动稳定汇价.

韩元兑美元KRW=KFTC本周累计上涨0.9%.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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