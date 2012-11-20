《中国报摘》--中国证券报11月21日

* 头版头条:

--中国证监会相关部门负责人表示,近期QFII申请和资金汇入速度明显加快,QFII总数即将突破200家,整体持股比例明显上升.此外,相关部门正研究批准境外长期投资机构超过10亿美元的投资额度.

* 其他:

--证监会相关部门负责人表示,截至目前,证监会相关部门没有接到来自工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)以及工银国际、建银国际有关A股承销牌照事宜的来人、来电、来函咨询和申请,也未接到上述机构关于保荐机构资格的咨询和申请.

--保监会副主席陈文辉透露,未来保险业将重点推进产品条款和费率的市场化改革以及保险资产配置的市场化改革.

--商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部关注酒鬼酒(000799.SZ)塑化剂事件,目前白酒行业安全追溯体系正在试点.

--钢铁业的经营困境仍未改观,鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)决定放弃公司旗下两家连年亏损的钢材加工业公司股权,转而置入承担着鞍钢自产和国内钢铁产品的采购销售职责的内贸业务资产.

--针对中影、华谊、博纳、星美、光线五大发行方联合发布的调整国产影片分账比例通知,院线方做出反应.日前，万达、广州金逸、新影联等13家院线联合发布意见称如果发行方坚持,将有可能造成影院大规模拒绝放映的严重后果.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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