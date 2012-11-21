希拉里抵达中东 寻求促成巴以停火

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透加沙/耶路撒冷11月20日电（记者 Nidal al-Mughrabi/Dan Williams）---美国国务卿希拉里周二晚间会见以色列总理内塔尼亚胡，并承诺努力促成巴以在“未来几天”停火。
两人会谈期间，巴勒斯坦的火箭弹和以色列的空袭仍在继续。内塔尼亚胡表示，他更倾向于“长期”外交解决方案，但是重申准备好加大对哈马斯火箭弹袭击的回击力度。
希拉里有关未来几天谈判的言论，尤其是将在开罗会见埃及总统穆尔西，或抑制有关立即停火的谈论。巴以冲突已经持续一周，死亡超过140人，大多数为巴勒斯坦人，周二亦有两名以色列人丧生。
埃及和哈马斯官员晚间谈及停火机会，至少是某种暂时性的。不过一名哈马斯领导人晚些时候在开罗告知路透，周三以前不会宣布停火。他指责以色列不对建议作出回应。
内塔尼亚胡强调，他对中止哈马斯向以色列发射火箭弹的“长期”协议感兴趣。以色列上次于四年前进攻加沙后再也没有达成此类协议。
希拉里表示，寻求“长期结果”和埃及对和平作出贡献。她向内塔尼亚胡保证，美国对以色列安全予以坚定的支持。
“未来几天，美国将与以色列和该地区的合作伙伴们共同努力，促成加强以色列人民安全、改善加沙人民境况并促进该地区全体人民广泛和平发展的结果。”希拉里说道。
“缓解加沙紧张情势至关重要。加沙的恐怖组织对以色列发射火箭弹的行为必须中止，恢复普遍的安宁。”（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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