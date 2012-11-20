〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,受巴拿马船运价攀升推动

路透11月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,主要受巴拿马型船舶运费上升推动.

波罗的海乾散货运价指数上涨12点,或1.14%,至1,066点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨31点或约3.44%至933点.

巴拿马型船舶日均获利增长243美元至7,453美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2点,至2,367点.日均获利增长75美元,至16,809美元.

富国分析师Michael Webber的报告称,海岬型船舶的即期运费上周升9%至每日16,700美元,继续受到季节性船运走强的支撑.

"不过,需要指出的是去年12月即期运费曾突破每日30,000美元,而到了1月又回落至10,000美元以下,预计目前海岬型船舶运费走强难以持久."Webber补充说.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该类船只运费今年已经下滑约39%.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

灵便型船舶日均获利上升38美元至6,056美元.超灵便型船舶日均获利上涨82美元至7,269美元.

船只供应增长速度超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.

波罗的海乾散货运价总体指数今年已经下跌约39%.(完)