〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,受巴拿马船运价攀升推动

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,主要受巴拿马型船舶运费上升推动.
波罗的海乾散货运价指数上涨12点,或1.14%,至1,066点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨31点或约3.44%至933点.
巴拿马型船舶日均获利增长243美元至7,453美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2点,至2,367点.日均获利增长75美元,至16,809美元.
富国分析师Michael Webber的报告称,海岬型船舶的即期运费上周升9%至每日16,700美元,继续受到季节性船运走强的支撑.
"不过,需要指出的是去年12月即期运费曾突破每日30,000美元,而到了1月又回落至10,000美元以下,预计目前海岬型船舶运费走强难以持久."Webber补充说.
海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该类船只运费今年已经下滑约39%.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.
灵便型船舶日均获利上升38美元至6,056美元.超灵便型船舶日均获利上涨82美元至7,269美元.
船只供应增长速度超过大宗商品需求,预计未来数月将限制干散货船运费率的上升.
波罗的海乾散货运价总体指数今年已经下跌约39%.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。