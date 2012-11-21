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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 15:33 BJT

〔表格〕中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京11月21日电---以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
                                10月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
精炼铜                       230,695       -21.89      8,148.94        2,912,675        39.72
原铝                          48,912       406.88      2,179.96          491,462       222.77
未锻压镍(精炼镍+合金)         17,536       -28.76     17,169.92          128,506       -28.54
精炼铅                           431       761.94      2,118.35            6,255        11.73
精炼锌                        32,849        22.32      1,998.85          408,094        52.13
锌合金                         9,798       -22.59      2,229.55          111,233       -10.96
精炼锡+锡合金                  2,399       -41.76     20,630.56           26,273        65.38

 出口:
精炼铜                        12,764     3,863.63      8,406.28          227,552        47.85
原铝                           4,379       430.33      2,255.61          109,768       100.41
精炼铅                           253       -31.49      1,984.47            1,550        -74.7
精炼锌                             -         -100             -            5,820       -87.19
未锻压镍(精炼镍+合金)          2,272        -23.7     19,656.87           24,696       -20.97
精炼锡+锡合金                    125    47,976.92        22,100            1,325        35.52

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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