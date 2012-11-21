〔表格〕中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 230,695 -21.89 8,148.94 2,912,675 39.72 原铝 48,912 406.88 2,179.96 491,462 222.77 未锻压镍(精炼镍+合金) 17,536 -28.76 17,169.92 128,506 -28.54 精炼铅 431 761.94 2,118.35 6,255 11.73 精炼锌 32,849 22.32 1,998.85 408,094 52.13 锌合金 9,798 -22.59 2,229.55 111,233 -10.96 精炼锡+锡合金 2,399 -41.76 20,630.56 26,273 65.38 出口: 精炼铜 12,764 3,863.63 8,406.28 227,552 47.85 原铝 4,379 430.33 2,255.61 109,768 100.41 精炼铅 253 -31.49 1,984.47 1,550 -74.7 精炼锌 - -100 - 5,820 -87.19 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,272 -23.7 19,656.87 24,696 -20.97 精炼锡+锡合金 125 47,976.92 22,100 1,325 35.52 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。