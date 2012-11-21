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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 15:33 BJT

〔表格〕中国10月原油进出口分项数据--海关

路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
原油                      23,677,920        13.82         816.2      224,067,774         7.12
 原产地:
   沙特阿拉伯              4,628,598          1.7        820.97       44,208,008         8.58
   安哥拉                  3,098,371        42.91        826.59       33,875,609        34.19
   阿曼                    2,798,651        93.55        797.82       16,581,530        12.22
   俄罗斯联邦              2,229,576        23.99        853.77       20,464,197        29.27
   伊朗                    1,937,451       -23.18        819.59       17,733,678       -22.15
   伊拉克                  1,351,497        -5.81        802.98       12,440,163         7.93
   哈萨克斯坦                965,664         11.5        816.52        8,739,221       -10.53
   委内瑞拉                  925,142        10.64        672.13       13,029,414         34.2
   阿拉伯联合酋长国          865,606       124.45        849.33        7,097,955        23.51
   科威特                    859,666       -32.66        810.45        8,601,745         8.03
   巴西                      660,085       154.82        770.78        4,911,607        -8.03
   阿尔及利亚                502,053       200.15        852.53        2,303,570        49.89
   也门共和国                492,733       248.63        851.34        3,031,762        22.63
   澳大利亚                  309,915       -44.31        904.16        3,063,338        -3.96
   刚果（布）                272,677       -47.59        808.58        4,367,198       -14.73
   赤道几内亚                268,332            -        847.28        1,198,687       -19.02
   利比亚                    265,138            -        842.51        6,007,984       179.36
   哥伦比亚                  225,682            -        724.94        2,156,842        11.64
   汶莱                      156,293        96.67         880.2          319,491       -47.79
   墨西哥                    147,604            -        720.49          882,902       -29.92
   卡塔尔                    130,470        -5.87        824.71          939,284        32.85
   埃及                      127,578            -        872.54          534,156       -48.53
   刚果（金）                123,182        -1.04        860.49          606,325        62.39
   印度尼西亚                 83,767        37.12         797.5          453,539       -27.19
   苏丹                       83,409       -93.43        834.89        1,662,032       -85.06
   蒙古                       73,737       455.03        792.67          367,032        86.18
   泰国                       69,924       134.53         799.5          619,859       148.36
   越南                       25,120       -49.94        887.76          692,348         16.8
   马来西亚                        -            -             -          791,523       -44.23
   加纳                            -            -             -          384,641       190.94
   巴哈马                          -            -             -          122,959            -
   乍得                            -            -             -          279,872       -13.35
   喀麦隆                          -            -             -          465,164        28.07
   加拿大                          -         -100             -          531,238        -0.69
   厄瓜多尔                        -            -             -          893,678        65.61
   尼日利亚                        -         -100             -          936,529        15.17
   南非                            -            -             -          178,801            -
   加蓬                            -         -100             -          310,377        83.28
   毛里塔尼亚                      -            -             -          233,575       -16.28
   阿塞拜疆                        -            -             -          186,891        42.48
   阿根廷                          -            -             -          923,627       270.17
   南苏丹                          -            -             -          674,426            -
   英国                            -            -             -          264,9971,472,206,566.67

  
  出口
原油                         347,317       228.57        889.59        2,228,295         8.58
 目的地:     
   日本                      315,317            -        869.53        1,287,672        31.15
   朝鲜                       31,999         3.22      1,087.26          434,041        -0.94
   泰国                            -            -             -           35,624       -56.26
   美国                            -         -100             -          199,194        32.48
   澳大利亚                        -            -             -           55,262        14.79
   马来西亚                        -         -100             -          113,499       196.47
   新加坡                          -            -             -           15,887            -
   韩国                            -            -             -           87,117       -72.26


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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