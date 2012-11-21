〔表格〕中国10月原油进出口分项数据--海关

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 23,677,920 13.82 816.2 224,067,774 7.12 原产地: 沙特阿拉伯 4,628,598 1.7 820.97 44,208,008 8.58 安哥拉 3,098,371 42.91 826.59 33,875,609 34.19 阿曼 2,798,651 93.55 797.82 16,581,530 12.22 俄罗斯联邦 2,229,576 23.99 853.77 20,464,197 29.27 伊朗 1,937,451 -23.18 819.59 17,733,678 -22.15 伊拉克 1,351,497 -5.81 802.98 12,440,163 7.93 哈萨克斯坦 965,664 11.5 816.52 8,739,221 -10.53 委内瑞拉 925,142 10.64 672.13 13,029,414 34.2 阿拉伯联合酋长国 865,606 124.45 849.33 7,097,955 23.51 科威特 859,666 -32.66 810.45 8,601,745 8.03 巴西 660,085 154.82 770.78 4,911,607 -8.03 阿尔及利亚 502,053 200.15 852.53 2,303,570 49.89 也门共和国 492,733 248.63 851.34 3,031,762 22.63 澳大利亚 309,915 -44.31 904.16 3,063,338 -3.96 刚果（布） 272,677 -47.59 808.58 4,367,198 -14.73 赤道几内亚 268,332 - 847.28 1,198,687 -19.02 利比亚 265,138 - 842.51 6,007,984 179.36 哥伦比亚 225,682 - 724.94 2,156,842 11.64 汶莱 156,293 96.67 880.2 319,491 -47.79 墨西哥 147,604 - 720.49 882,902 -29.92 卡塔尔 130,470 -5.87 824.71 939,284 32.85 埃及 127,578 - 872.54 534,156 -48.53 刚果（金） 123,182 -1.04 860.49 606,325 62.39 印度尼西亚 83,767 37.12 797.5 453,539 -27.19 苏丹 83,409 -93.43 834.89 1,662,032 -85.06 蒙古 73,737 455.03 792.67 367,032 86.18 泰国 69,924 134.53 799.5 619,859 148.36 越南 25,120 -49.94 887.76 692,348 16.8 马来西亚 - - - 791,523 -44.23 加纳 - - - 384,641 190.94 巴哈马 - - - 122,959 - 乍得 - - - 279,872 -13.35 喀麦隆 - - - 465,164 28.07 加拿大 - -100 - 531,238 -0.69 厄瓜多尔 - - - 893,678 65.61 尼日利亚 - -100 - 936,529 15.17 南非 - - - 178,801 - 加蓬 - -100 - 310,377 83.28 毛里塔尼亚 - - - 233,575 -16.28 阿塞拜疆 - - - 186,891 42.48 阿根廷 - - - 923,627 270.17 南苏丹 - - - 674,426 - 英国 - - - 264,9971,472,206,566.67 出口 原油 347,317 228.57 889.59 2,228,295 8.58 目的地: 日本 315,317 - 869.53 1,287,672 31.15 朝鲜 31,999 3.22 1,087.26 434,041 -0.94 泰国 - - - 35,624 -56.26 美国 - -100 - 199,194 32.48 澳大利亚 - - - 55,262 14.79 马来西亚 - -100 - 113,499 196.47 新加坡 - - - 15,887 - 韩国 - - - 87,117 -72.26 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。