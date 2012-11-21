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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕中国10月铜进出口分项数据

路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等
进出口数据一览表(单位均为吨):

                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
精炼铜                       230,695       -21.89      8,148.94        2,912,675        39.72
   原产地
   智利                       79,110       -31.08      8,210.95        1,111,767        17.12
   印度                       22,723       -26.35      8,248.56          221,135        24.27
   日本                       20,143       -16.62      8,211.97          191,393         26.6
   哈萨克斯坦                 18,761        10.15      7,743.52          148,049         8.26
   澳大利亚                   13,231        -27.3      8,332.48          135,020        15.56
   比利时                     12,169        35.21      8,216.66          128,771        333.7
   刚果（金）                 10,805       -12.43      7,786.94          133,389       117.25
   赞比亚                      9,183        59.01      8,133.41          118,760        25.64
   韩国                        8,208       -51.41      8,309.21          131,234        41.24
   秘鲁                        7,237       -31.43      8,064.46           93,814        58.14
   波兰                        7,034       -13.88      8,117.01           73,874        16.11
   菲律宾                      6,389       -40.99      8,134.02           37,170       -38.31
   保加利亚                    6,074       164.09      8,100.27           57,447       154.78
   德国                        2,915       -50.85      8,172.19           69,846       395.42
   老挝                        1,093       121.97      8,015.02            6,734        11.28
   南非                        1,089       231.95      7,862.85           10,379       132.97
   中华人民共和国              1,00214,315,771.43      8,285.72            9,791       515.14
   西班牙                        860            -      8,348.62           13,280    14,281.45
   瑞典                          547            -      8,154.44           24,748     32,279.6
   芬兰                          503          0.2      8,522.03           35,746     1,308.95
   墨西哥                        490       -62.64      7,680.64           14,732       118.95
   印度尼西亚                    449       -35.85      8,477.53            4,352       -32.81
   美国                          296       362.74      8,513.97           89,102    10,699.49
   土耳其                        180            -      7,585.17              180         98.4
   国别（地区）不详              119            -      7,113.34            1,150            -
   尼日利亚                       49            -      7,288.73              114            -
   朝鲜                           20        -49.8         8,400              677        22.48
   马来西亚                       11            -     10,212.27               88        -1.35
   台湾                            5       -57.98         4,890               53       -25.98
   巴西                            -         -100             -            9,874       -34.52
   玻利维亚                        -            -             -              500       -19.49
   巴基斯坦                        -            -             -              338       131.63
   蒙古                            -            -             -              120        200.3
   缅甸                            -            -             -            2,950     2,850.06
   香港                            -            -             -               20            -
   加拿大                          -         -100             -                1           41
   乌克兰                          -         -100             -              998       -55.16
   奥地利                          -            -             -            1,693            -
   刚果（布）                      -         -100             -            1,601       157.05
   法国                            -            -             -              100     7,223.59
   荷兰                            -            -             -              501            -
   挪威                            -            -             -            1,459            -
   瑞士                            -         -100             -               19       964.77
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           29,595       469.69
   阿拉伯联合酋长国                -         -100             -               27       -46.59
   新加坡                          -            -             -               83       -64.18

铜阳极                        36,112           13      7,663.06          420,576        23.82
   原产地 
   赞比亚                     17,430        59.68      7,342.54          149,997        18.22
   智利                        8,302       -29.92      7,645.42          119,578        15.33
   秘鲁                        5,544            -      7,949.71           35,918     1,321.07
   刚果（金）                  1,267          -71      7,323.09           76,024         6.52
   巴基斯坦                    1,208        -3.74     12,137.05           11,884        14.67
   土耳其                      1,084       496.97      7,434.61            3,667       -26.23
   台湾                          424        -1.81      5,968.27            3,821        14.36
   美国                          280       647.27      8,582.24              556        14.52
   阿拉伯联合酋长国              174       -32.11      7,607.63            1,758        83.72
   泰国                           96       102.64      6,748.67              805       266.16
   中华人民共和国                 84       -18.14      8,788.45              912        14.55
   俄罗斯联邦                     79       -45.37      7,196.78            1,397       119.52
   尼日利亚                       45       -76.36      7,613.78              843       117.82
   韩国                           32       207.25      6,651.88              449       190.61
   阿根廷                         27            -      7,645.89               82            -
   日本                           20        -7.79      5,879.25              185        16.52
   马来西亚                       14       -15.02      8,010.14              113       -13.45
   立陶宛                          -            -             -               60            -
   西班牙                          -            -             -            3,010     2,043.44
   芬兰                            -         -100             -               12       -42.46
   墨西哥                          -         -100             -            1,625        -7.63
   加拿大                          -         -100             -                1       -98.34
   澳大利亚                        -         -100             -               59       -78.01
   格鲁吉亚                        -            -             -              116       428.12
   阿塞拜疆                        -            -             -              234        50.51
   意大利                          -         -100             -            4,114        68.15
   约旦                            -            -             -               20            -
   老挝                            -         -100             -              362       -41.79
   沙特阿拉伯                      -            -             -              186            -
   朝鲜                            -            -             -                2            -
   香港

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