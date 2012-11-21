〔表格〕中国10月铜进出口分项数据

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等 进出口数据一览表(单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 230,695 -21.89 8,148.94 2,912,675 39.72 原产地 智利 79,110 -31.08 8,210.95 1,111,767 17.12 印度 22,723 -26.35 8,248.56 221,135 24.27 日本 20,143 -16.62 8,211.97 191,393 26.6 哈萨克斯坦 18,761 10.15 7,743.52 148,049 8.26 澳大利亚 13,231 -27.3 8,332.48 135,020 15.56 比利时 12,169 35.21 8,216.66 128,771 333.7 刚果（金） 10,805 -12.43 7,786.94 133,389 117.25 赞比亚 9,183 59.01 8,133.41 118,760 25.64 韩国 8,208 -51.41 8,309.21 131,234 41.24 秘鲁 7,237 -31.43 8,064.46 93,814 58.14 波兰 7,034 -13.88 8,117.01 73,874 16.11 菲律宾 6,389 -40.99 8,134.02 37,170 -38.31 保加利亚 6,074 164.09 8,100.27 57,447 154.78 德国 2,915 -50.85 8,172.19 69,846 395.42 老挝 1,093 121.97 8,015.02 6,734 11.28 南非 1,089 231.95 7,862.85 10,379 132.97 中华人民共和国 1,00214,315,771.43 8,285.72 9,791 515.14 西班牙 860 - 8,348.62 13,280 14,281.45 瑞典 547 - 8,154.44 24,748 32,279.6 芬兰 503 0.2 8,522.03 35,746 1,308.95 墨西哥 490 -62.64 7,680.64 14,732 118.95 印度尼西亚 449 -35.85 8,477.53 4,352 -32.81 美国 296 362.74 8,513.97 89,102 10,699.49 土耳其 180 - 7,585.17 180 98.4 国别（地区）不详 119 - 7,113.34 1,150 - 尼日利亚 49 - 7,288.73 114 - 朝鲜 20 -49.8 8,400 677 22.48 马来西亚 11 - 10,212.27 88 -1.35 台湾 5 -57.98 4,890 53 -25.98 巴西 - -100 - 9,874 -34.52 玻利维亚 - - - 500 -19.49 巴基斯坦 - - - 338 131.63 蒙古 - - - 120 200.3 缅甸 - - - 2,950 2,850.06 香港 - - - 20 - 加拿大 - -100 - 1 41 乌克兰 - -100 - 998 -55.16 奥地利 - - - 1,693 - 刚果（布） - -100 - 1,601 157.05 法国 - - - 100 7,223.59 荷兰 - - - 501 - 挪威 - - - 1,459 - 瑞士 - -100 - 19 964.77 俄罗斯联邦 - -100 - 29,595 469.69 阿拉伯联合酋长国 - -100 - 27 -46.59 新加坡 - - - 83 -64.18 铜阳极 36,112 13 7,663.06 420,576 23.82 原产地 赞比亚 17,430 59.68 7,342.54 149,997 18.22 智利 8,302 -29.92 7,645.42 119,578 15.33 秘鲁 5,544 - 7,949.71 35,918 1,321.07 刚果（金） 1,267 -71 7,323.09 76,024 6.52 巴基斯坦 1,208 -3.74 12,137.05 11,884 14.67 土耳其 1,084 496.97 7,434.61 3,667 -26.23 台湾 424 -1.81 5,968.27 3,821 14.36 美国 280 647.27 8,582.24 556 14.52 阿拉伯联合酋长国 174 -32.11 7,607.63 1,758 83.72 泰国 96 102.64 6,748.67 805 266.16 中华人民共和国 84 -18.14 8,788.45 912 14.55 俄罗斯联邦 79 -45.37 7,196.78 1,397 119.52 尼日利亚 45 -76.36 7,613.78 843 117.82 韩国 32 207.25 6,651.88 449 190.61 阿根廷 27 - 7,645.89 82 - 日本 20 -7.79 5,879.25 185 16.52 马来西亚 14 -15.02 8,010.14 113 -13.45 立陶宛 - - - 60 - 西班牙 - - - 3,010 2,043.44 芬兰 - -100 - 12 -42.46 墨西哥 - -100 - 1,625 -7.63 加拿大 - -100 - 1 -98.34 澳大利亚 - -100 - 59 -78.01 格鲁吉亚 - - - 116 428.12 阿塞拜疆 - - - 234 50.51 意大利 - -100 - 4,114 68.15 约旦 - - - 20 - 老挝 - -100 - 362 -41.79 沙特阿拉伯 - - - 186 - 朝鲜 - - - 2 - 香港
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。