〔表格〕中国10月煤和焦炭进出口分项数据

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关总署公布的10月煤、焦煤等进出口分项数据一览表(单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 煤炭（总） 16,807,029 7.89 93.86 181,926,658 31.09 原产地: 印度尼西亚 5,077,472 -11.48 79.6 51,261,941 6.06 澳大利亚 4,890,602 47.98 110.21 44,098,553 82.03 蒙古 1,726,844 6.07 68.73 16,317,807 6.34 俄罗斯联邦 1,195,981 16.29 98.41 16,250,942 93.97 越南 1,160,084 -25.33 70.55 13,443,999 -25.32 南非 788,449 46.01 93.21 12,499,622 117.63 美国 729,005 325.17 138.77 8,196,649 101.65 朝鲜 677,905 -30.51 90.7 10,156,929 9.66 加拿大 541,461 35.68 145.09 6,282,495 73.75 马来西亚 18,754 -49.62 69.45 177,496 -32.27 哥伦比亚 348 -99.78 336.35 2,359,924 137.25 吉尔吉斯斯坦 76 -91.9 26.05 19,583 305.18 缅甸 50 - 28.4 422 1,072.22 老挝 - -100 - 18,108 -37.09 秘鲁 - - - 15,498 - 伊朗 - -100 - 144,695 596.83 新西兰 - -100 - 557,893 109.71 印度 - - - 27 73.57 韩国 - - - 2,022 -97.23 尼日利亚 - - - 25 - 莫桑比克 - - - 121,763 - 土耳其 - - - 50 - 泰国 - - - 25 - 葡萄牙 - - - 191 - 无烟煤 2,050,185 -28.34 81.36 27,784,855 -6.9 原产地: 越南 1,160,084 -25.33 70.55 13,442,449 -25.33 朝鲜 674,269 -29.64 90.42 10,100,090 10.37 俄罗斯联邦 156,190 -24.91 113.78 2,590,799 130.86 澳大利亚 32,998 -71.6 122.14 1,526,927 0.57 印度尼西亚 26,644 - 82 52,969756,698,642.86 秘鲁 - - - 15,498 - 韩国 - - - 2,000 29.01 伊朗 - -100 - 36,014 73.44 老挝 - -100 - 18,108 -37.09 焦煤 3,606,524 -12.92 126.68 40,156,849 16.38 原产地: 蒙古 1,288,224 -20.34 81.19 14,058,074 -7.97 澳大利亚 1,192,838 -14.52 149.18 9,585,821 25.24 俄罗斯联邦 406,222 -2.63 136.99 3,865,578 28.31 加拿大 362,159 46.58 153.19 5,266,805 113.84 美国 304,052 77.35 183.49 3,750,820 2.86 印度尼西亚 53,028 -79.79 139.72 2,728,200 30.02 新西兰 - -100 - 557,893 173.34 哥伦比亚 - - - 42,279 35.22 伊朗 - - - 108,680 - 印度 - - - 27 406.56 莫桑比克 - - - 121,763 - 马来西亚 - -100 - 70,910 12.94 非焦煤，烟煤 8,326,434 87.13 89.72 78,917,282 105.85 原产地: 澳大利亚 3,664,766 137.4 97.42 28,935,747 131.02 印度尼西亚 2,851,961 68.54 82 24,414,584 65.61 南非 662,449 22.68 90.61 11,110,788 108.04 美国 424,952 2,123,811.01 106.78 3,917,000 836.18 蒙古 358,231 9,024.27 32.1 1,811,797 17,503.12 加拿大 179,302 17.96 128.71 863,995 -12.58 俄罗斯联邦 165,596 -53.97 89.01 5,507,149 59.8 马来西亚 18,754 - 69.45 18,754 7,576.73 哥伦比亚 348 -99.78 336.35 2,317,644 267.94 吉尔吉斯斯坦 76 -91.9 26.05 19,583 305.18 葡萄牙 - - - 191 - 泰国 - - - 25 - 尼日利亚 - - - 25 - 焦炭及半焦炭 10,982 -37.7 160.14 11,212 -86.77 原产地: 蒙古 10,898 -37.05 153.23 10,898 -87.06 日本 52 577,677.78 912.35 103 29.01 台湾 20 - 1,443.55 40 - 德国 7 11.25 938.86 30 -76.62 意大利 5 - 966.6 12 - 韩国 0 - 0 1 - 马来西亚 0 - 0 1 - 美国 - - - 1 -57.09 印度尼西亚 - - - 122 - 英国 - - - 3 - 其他煤 2,820,251 -31.35 73.16 35,010,298 -2.69 目的地: 印度尼西亚 2,145,839 -43.26 74.91 24,066,189 -23.58 俄罗斯联邦 467,972 975.25 63.11 4,287,416 437.83 南非 126,000 - 106.91 1,388,834 245.09 蒙古 80,389 1,048.79 32.29
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。