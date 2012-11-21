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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 15:33 BJT

〔表格〕中国10月煤和焦炭进出口分项数据

路透北京11月21日电---以下是中国海关总署公布的10月煤、焦煤等进出口分项数据一览表(单位均为吨):  

                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%

  进口:
煤炭（总）                16,807,029         7.89         93.86      181,926,658        31.09
   原产地:
   印度尼西亚              5,077,472       -11.48          79.6       51,261,941         6.06
   澳大利亚                4,890,602        47.98        110.21       44,098,553        82.03
   蒙古                    1,726,844         6.07         68.73       16,317,807         6.34
   俄罗斯联邦              1,195,981        16.29         98.41       16,250,942        93.97
   越南                    1,160,084       -25.33         70.55       13,443,999       -25.32
   南非                      788,449        46.01         93.21       12,499,622       117.63
   美国                      729,005       325.17        138.77        8,196,649       101.65
   朝鲜                      677,905       -30.51          90.7       10,156,929         9.66
   加拿大                    541,461        35.68        145.09        6,282,495        73.75
   马来西亚                   18,754       -49.62         69.45          177,496       -32.27
   哥伦比亚                      348       -99.78        336.35        2,359,924       137.25
   吉尔吉斯斯坦                   76        -91.9         26.05           19,583       305.18
   缅甸                           50            -          28.4              422     1,072.22
   老挝                            -         -100             -           18,108       -37.09
   秘鲁                            -            -             -           15,498            -
   伊朗                            -         -100             -          144,695       596.83
   新西兰                          -         -100             -          557,893       109.71
   印度                            -            -             -               27        73.57
   韩国                            -            -             -            2,022       -97.23
   尼日利亚                        -            -             -               25            -
   莫桑比克                        -            -             -          121,763            -
   土耳其                          -            -             -               50            -
   泰国                            -            -             -               25            -
   葡萄牙                          -            -             -              191            -

无烟煤                     2,050,185       -28.34         81.36       27,784,855         -6.9
   原产地:
   越南                    1,160,084       -25.33         70.55       13,442,449       -25.33
   朝鲜                      674,269       -29.64         90.42       10,100,090        10.37
   俄罗斯联邦                156,190       -24.91        113.78        2,590,799       130.86
   澳大利亚                   32,998        -71.6        122.14        1,526,927         0.57
   印度尼西亚                 26,644            -            82           52,969756,698,642.86
   秘鲁                            -            -             -           15,498            -
   韩国                            -            -             -            2,000        29.01
   伊朗                            -         -100             -           36,014        73.44
   老挝                            -         -100             -           18,108       -37.09

焦煤                       3,606,524       -12.92        126.68       40,156,849        16.38
   原产地:
   蒙古                    1,288,224       -20.34         81.19       14,058,074        -7.97
   澳大利亚                1,192,838       -14.52        149.18        9,585,821        25.24
   俄罗斯联邦                406,222        -2.63        136.99        3,865,578        28.31
   加拿大                    362,159        46.58        153.19        5,266,805       113.84
   美国                      304,052        77.35        183.49        3,750,820         2.86
   印度尼西亚                 53,028       -79.79        139.72        2,728,200        30.02
   新西兰                          -         -100             -          557,893       173.34
   哥伦比亚                        -            -             -           42,279        35.22
   伊朗                            -            -             -          108,680            -
   印度                            -            -             -               27       406.56
   莫桑比克                        -            -             -          121,763            -
   马来西亚                        -         -100             -           70,910        12.94

非焦煤，烟煤               8,326,434        87.13         89.72       78,917,282       105.85
   原产地:
   澳大利亚                3,664,766        137.4         97.42       28,935,747       131.02
   印度尼西亚              2,851,961        68.54            82       24,414,584        65.61
   南非                      662,449        22.68         90.61       11,110,788       108.04
   美国                      424,952 2,123,811.01        106.78        3,917,000       836.18
   蒙古                      358,231     9,024.27          32.1        1,811,797    17,503.12
   加拿大                    179,302        17.96        128.71          863,995       -12.58
   俄罗斯联邦                165,596       -53.97         89.01        5,507,149         59.8
   马来西亚                   18,754            -         69.45           18,754     7,576.73
   哥伦比亚                      348       -99.78        336.35        2,317,644       267.94
   吉尔吉斯斯坦                   76        -91.9         26.05           19,583       305.18
   葡萄牙                          -            -             -              191            -
   泰国                            -            -             -               25            -
   尼日利亚                        -            -             -               25            -

焦炭及半焦炭                  10,982        -37.7        160.14           11,212       -86.77
   原产地:
   蒙古                       10,898       -37.05        153.23           10,898       -87.06
   日本                           52   577,677.78        912.35              103        29.01
   台湾                           20            -      1,443.55               40            -
   德国                            7        11.25        938.86               30       -76.62
   意大利                          5            -         966.6               12            -
   韩国                            0            -             0                1            -
   马来西亚                        0            -             0                1            -
   美国                            -            -             -                1       -57.09
   印度尼西亚                      -            -             -              122            -
   英国                            -            -             -                3            -

其他煤                     2,820,251       -31.35         73.16       35,010,298        -2.69
   目的地:
   印度尼西亚              2,145,839       -43.26         74.91       24,066,189       -23.58
   俄罗斯联邦                467,972       975.25         63.11        4,287,416       437.83
   南非                      126,000            -        106.91        1,388,834       245.09
   蒙古                       80,389     1,048.79         32.29

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