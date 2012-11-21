〔中国证券〕近期QFII申请和资金汇入速度明显加快,持股比例上升--报载

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透上海11月21日电---中国证券市场表现持续不佳,但境外机构投资势头似有趋好.中国证券报周三引述证监会有关部门负责人表示,近期合格境外机构投资者(QFII)申请和资金汇入速度明显加快,QFII总数即将突破200家,整体持股比例明显上升.
该负责人称,境外养老金、主权基金等长期资金看好中国资本市场,具有强烈的投资需求.下一步证监会将继续加快QFII审批,完善监管制度,增加QFII投资运作便利,包括积极与外汇管理部门协商,提高QFII投资额度上限等,吸引更多境外长期资金,增强国内投资者信心.
报导称,包括11月获批的七家QFII,目前QFII总数已达199家.同时有四家QFII的投资额度达到10亿美元上限.相关部门正在研究批准境外长期投资机构超过10亿美元的投资额度.
证监会主席郭树清本月稍早出席中共十八大时表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限,将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完后,还将进一步追加.[ID:nSB2095047]
今年1-10月,国家外管局已批准81家QFII共计119.28亿美元投资额度,截至10月31日,共有159家QFII获得共计335.68亿美元的额度.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。