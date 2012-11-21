《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
**上海证券报**
--中国北车601299.SS披露近日签订的多项车辆订购合同,合计金额约22.86亿元人民币.公司内部人士透露,随着今年下半年"四纵四横"快速铁路骨架网形成速度加快,多地轨道交通建设齐头并进,目前全国动车组、地铁车辆都存在较大缺口.而未来一段时间,公司的动车组、地铁车辆、有轨电车以及内燃机车、专业车辆维护等业务板块预计将全面发力.
--中信证券(600030.SS)(6030.HK)设立并管理的企业资产证券化业务--欢乐谷入园凭证专项计划下周将在深交所发行,融资方母公司为华侨城A(000069.SZ).这是2009年券商公司资产证券化业务重启以来,首次有上市公司通过该渠道获得融资.
--汇丰集团最新一期环球贸易展望报告预计,随着经济逐步企稳,未来三年(2013-2015年)中国出口额的年平均增长率仍有望达到12%.
--中集集团(000039.SZ)200039.SZ"B股转H股"计划已获中国证监会批复.
**金融时报**
--工商银行(601398.SS)(1398.HK)在沙特阿拉伯王国设立利雅得分行、在科威特国设立科威特分行的申请,已于近期分别获得沙特阿拉伯和科威特相关监管机构批准,成为首家获准在这两个国家设立分支机构的中资银行.
**人民日报**
--国务院副总理李克强表示,城镇化是扩大内需的最大潜力.今后一二十年我国城镇化率将不断提高,每年将有相当数量农村富余劳动力及人口转移到城市,这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。