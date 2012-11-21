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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**上海证券报**

--中国北车601299.SS披露近日签订的多项车辆订购合同,合计金额约22.86亿元人民币.公司内部人士透露,随着今年下半年"四纵四横"快速铁路骨架网形成速度加快,多地轨道交通建设齐头并进,目前全国动车组、地铁车辆都存在较大缺口.而未来一段时间,公司的动车组、地铁车辆、有轨电车以及内燃机车、专业车辆维护等业务板块预计将全面发力.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)设立并管理的企业资产证券化业务--欢乐谷入园凭证专项计划下周将在深交所发行,融资方母公司为华侨城A(000069.SZ).这是2009年券商公司资产证券化业务重启以来,首次有上市公司通过该渠道获得融资.

--汇丰集团最新一期环球贸易展望报告预计,随着经济逐步企稳,未来三年(2013-2015年)中国出口额的年平均增长率仍有望达到12%.

--中集集团(000039.SZ)200039.SZ"B股转H股"计划已获中国证监会批复.

**金融时报**

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)在沙特阿拉伯王国设立利雅得分行、在科威特国设立科威特分行的申请,已于近期分别获得沙特阿拉伯和科威特相关监管机构批准,成为首家获准在这两个国家设立分支机构的中资银行.

**人民日报**

--国务院副总理李克强表示,城镇化是扩大内需的最大潜力.今后一二十年我国城镇化率将不断提高,每年将有相当数量农村富余劳动力及人口转移到城市,这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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