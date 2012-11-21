〔表格〕中国10月铁矿石、钢材进出口分项数据

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 56,426,130 13.17 104.9 607,118,380 8.86 原产地 澳大利亚 27,333,416 20.58 101.05 284,559,725 19.93 巴西 14,679,822 21.85 113 130,177,111 11.54 南非 2,904,617 28.19 100.86 34,034,558 18.61 加拿大 1,662,012 45.74 123.87 12,670,082 34.53 乌克兰 1,541,181 95.07 126.78 13,152,640 32.6 伊朗 935,798 -28.17 87.92 13,722,162 -4.18 俄罗斯联邦 922,137 -33.77 107.75 11,065,678 -17.01 秘鲁 787,609 130.88 106.76 7,705,077 1.74 哈萨克斯坦 604,500 42.58 100.08 4,798,194 21.7 蒙古 576,061 134.27 97.18 4,877,762 33.8 马来西亚 559,282 30.18 71.62 6,471,740 52.57 毛里塔尼亚 494,458 41.17 106.73 5,617,708 37.91 美国 473,969 51.23 132.11 4,181,947 95.35 墨西哥 326,748 -22.2 94.13 2,183,323 -44.83 委内瑞拉 316,551 -53.5 118.81 3,637,285 -19.42 朝鲜 274,722 12.25 88.83 1,960,519 -5.92 印度 268,754 -86.97 97.51 32,616,579 -48.68 印度尼西亚 254,676 -67.26 64.64 9,065,702 -3.65 智利 224,166 -70.09 109.33 6,984,897 0.89 新西兰 156,529 34.88 66.18 961,681 65.02 塞尔维亚 150,845 - 92.18 427,945 9,528.71 菲律宾 113,733 16.39 92.86 1,382,388 62.59 缅甸 112,978 -53.67 33.5 1,007,919 -53.79 芬兰 105,025 -2.65 115.44 706,715 126.45 斯威士兰 90,730 - 67.18 773,301 - 越南 90,355 -33.4 86.67 1,428,722 -47.23 洪都拉斯 75,741 -40.91 81.99 1,132,502 126.8 土耳其 66,602 238.24 126.78 304,876 202.03 西班牙 61,386 62.63 74.62 99,322 65.59 摩洛哥 56,122 - 70.92 167,245 - 阿曼 54,663 215.45 67.48 74,463 329.71 塞拉利昂 50,969 - 101.03 3,495,55146,440,060.79 莫桑比克 43,929 - 103.76 43,929 - 老挝 19,193 - 123.15 38,573 96,331.25 泰国 11,500 -46.88 79.68 219,186 -63.87 马里 10,678 57.24 82.18 133,184 629.19 肯尼亚 5,494 -48.16 98.15 60,107 -24.37 韩国 4,739 -70.04 80.3 170,052 44.77 日本 4,441 10.2 50.02 46,012 -13.9 瑞典 - -100 - 829,510 -42.97 阿塞拜疆 - -100 - 176,737 -12.3 特立尼达和多巴哥 - - - 33,697 -21.74 阿根廷 - - - 339,370 76.77 巴林 - -100 - 690,071 22.75 几内亚 - -100 - 1 -49.24 埃及 - - - 4,500 - 利比亚 - - - 58,648 15.21 利比里亚 - - - 1,366,000 2,022.91 卡塔尔 - - - 42,833 -66.41 巴基斯坦 - -100 - 13,916 -84.91 阿拉伯联合酋长国 - - - 365,445 266.66 沙特阿拉伯 - - - 30,751 64.66 塞内加尔 - - - 2,484 - 阿尔巴利亚 - - - 37,986 - 葡萄牙 - - - 51,729 -68.99 罗马尼亚 - - - 54,141 884.25 挪威 - -100 - 688,214 3.65 赞比亚 - - - 1 - 坦桑尼亚 - - - 39 22,185.71 德国 - - - 5 389.6 英国 - -100 - 175,942 791.76 钢材 1,030,000 -14 1.29 11,550,000 -12.2 钢坯 20,000 -62.3 1.62 290,000 -39.9 不锈钢 4,654 -16.35 2,691.69 47,622 -18.77 出口: 铁矿砂 27,497 8,366.57 213.69 31,961 697.72 目的地 韩国 27,496 45,726.47 213.66 27,616 13,826.31 阿拉伯联合酋长国 1 - 1,172 1 - 澳大利亚 - - - 7 -81.86 台湾 - - - 20 - 德国 - - - 3 -82.35 南非 - - - 11 124 日本 - - - 321 287.26 印度 - - - 100 - 泰国 - - - 177 - 蒙古 - -100 - 3,704 37.37 钢材 4,840,000 26.8 0.83 45,780,000 11.8 钢坯 0 3,290.5 0 0 -16.7 不锈钢 9 -70.57
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。