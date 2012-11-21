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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕中国10月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    56,426,130        13.17         104.9      607,118,380         8.86
   原产地
   澳大利亚               27,333,416        20.58        101.05      284,559,725        19.93
   巴西                   14,679,822        21.85           113      130,177,111        11.54
   南非                    2,904,617        28.19        100.86       34,034,558        18.61
   加拿大                  1,662,012        45.74        123.87       12,670,082        34.53
   乌克兰                  1,541,181        95.07        126.78       13,152,640         32.6
   伊朗                      935,798       -28.17         87.92       13,722,162        -4.18
   俄罗斯联邦                922,137       -33.77        107.75       11,065,678       -17.01
   秘鲁                      787,609       130.88        106.76        7,705,077         1.74
   哈萨克斯坦                604,500        42.58        100.08        4,798,194         21.7
   蒙古                      576,061       134.27         97.18        4,877,762         33.8
   马来西亚                  559,282        30.18         71.62        6,471,740        52.57
   毛里塔尼亚                494,458        41.17        106.73        5,617,708        37.91
   美国                      473,969        51.23        132.11        4,181,947        95.35
   墨西哥                    326,748        -22.2         94.13        2,183,323       -44.83
   委内瑞拉                  316,551        -53.5        118.81        3,637,285       -19.42
   朝鲜                      274,722        12.25         88.83        1,960,519        -5.92
   印度                      268,754       -86.97         97.51       32,616,579       -48.68
   印度尼西亚                254,676       -67.26         64.64        9,065,702        -3.65
   智利                      224,166       -70.09        109.33        6,984,897         0.89
   新西兰                    156,529        34.88         66.18          961,681        65.02
   塞尔维亚                  150,845            -         92.18          427,945     9,528.71
   菲律宾                    113,733        16.39         92.86        1,382,388        62.59
   缅甸                      112,978       -53.67          33.5        1,007,919       -53.79
   芬兰                      105,025        -2.65        115.44          706,715       126.45
   斯威士兰                   90,730            -         67.18          773,301            -
   越南                       90,355        -33.4         86.67        1,428,722       -47.23
   洪都拉斯                   75,741       -40.91         81.99        1,132,502        126.8
   土耳其                     66,602       238.24        126.78          304,876       202.03
   西班牙                     61,386        62.63         74.62           99,322        65.59
   摩洛哥                     56,122            -         70.92          167,245            -
   阿曼                       54,663       215.45         67.48           74,463       329.71
   塞拉利昂                   50,969            -        101.03        3,495,55146,440,060.79
   莫桑比克                   43,929            -        103.76           43,929            -
   老挝                       19,193            -        123.15           38,573    96,331.25
   泰国                       11,500       -46.88         79.68          219,186       -63.87
   马里                       10,678        57.24         82.18          133,184       629.19
   肯尼亚                      5,494       -48.16         98.15           60,107       -24.37
   韩国                        4,739       -70.04          80.3          170,052        44.77
   日本                        4,441         10.2         50.02           46,012        -13.9
   瑞典                            -         -100             -          829,510       -42.97
   阿塞拜疆                        -         -100             -          176,737        -12.3
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           33,697       -21.74
   阿根廷                          -            -             -          339,370        76.77
   巴林                            -         -100             -          690,071        22.75
   几内亚                          -         -100             -                1       -49.24
   埃及                            -            -             -            4,500            -
   利比亚                          -            -             -           58,648        15.21
   利比里亚                        -            -             -        1,366,000     2,022.91
   卡塔尔                          -            -             -           42,833       -66.41
   巴基斯坦                        -         -100             -           13,916       -84.91
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -          365,445       266.66
   沙特阿拉伯                      -            -             -           30,751        64.66
   塞内加尔                        -            -             -            2,484            -
   阿尔巴利亚                      -            -             -           37,986            -
   葡萄牙                          -            -             -           51,729       -68.99
   罗马尼亚                        -            -             -           54,141       884.25
   挪威                            -         -100             -          688,214         3.65
   赞比亚                          -            -             -                1            -
   坦桑尼亚                        -            -             -               39    22,185.71
   德国                            -            -             -                5        389.6
   英国                            -         -100             -          175,942       791.76

钢材                       1,030,000          -14          1.29       11,550,000        -12.2
钢坯                          20,000        -62.3          1.62          290,000        -39.9
不锈钢                         4,654       -16.35      2,691.69           47,622       -18.77

 出口:
铁矿砂                        27,497     8,366.57        213.69           31,961       697.72
   目的地
   韩国                       27,496    45,726.47        213.66           27,616    13,826.31
   阿拉伯联合酋长国                1            -         1,172                1            -
   澳大利亚                        -            -             -                7       -81.86
   台湾                            -            -             -               20            -
   德国                            -            -             -                3       -82.35
   南非                            -            -             -               11          124
   日本                            -            -             -              321       287.26
   印度                            -            -             -              100            -
   泰国                            -            -             -              177            -
   蒙古                            -         -100             -            3,704        37.37

钢材                       4,840,000         26.8          0.83       45,780,000         11.8
钢坯                               0      3,290.5             0                0        -16.7
不锈钢                             9       -70.57

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