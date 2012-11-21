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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 08:33 BJT

〔韩国数据〕11月1-20日贸易顺差为1.93亿美元--路透根据海关数据计算

路透首尔11月21日电---周三路透根据海关数据计算结果显示,韩国11月前20天出口较上年同期成长0.3%,进口则减少2.3%.

韩国11月1-20日出口额为281.15亿美元,进口额为279.22亿美元,计算后为贸易顺差1.93亿美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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