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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕中国10月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

路透北京11月21日电---以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口
分项数据一览表（单位均为吨）：
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
原铝                          48,912       406.88      2,179.96          491,462       222.77
   原产地 
   俄罗斯联邦                 13,383            -      2,149.81          165,518       144.66
   澳大利亚                    9,327       255.75      2,135.49           89,827        69.91
   中华人民共和国              5,270            -      2,107.07            7,454    14,726.68
   阿曼                        4,702        40.13      2,104.79           61,779       468.06
   巴林                        3,994            -      2,187.83           23,458            -
   哈萨克斯坦                  3,657     6,099.16      2,399.68            3,657     1,438.95
   伊朗                        3,144            -      2,234.63           18,708     3,642.37
   塔吉克斯坦                  1,534            -      2,339.82            2,545       185.53
   南非                        1,091         8.89      2,257.89           24,677       222.46
   香港                          999            -      2,100.09            1,122            -
   朝鲜                          835       -11.21       2,004.9            5,222        15.44
   印度                          502       -67.11      2,213.04           43,964       648.76
   新加坡                        200            -      2,344.63              200     6,996.12
   阿拉伯联合酋长国              179       738.96       2,213.8            4,772      2,687.2
   台湾                           67       -17.55      2,357.36              980        31.66
   德国                           17            -     18,383.06               80        903.3
   日本                           10       -43.85       9,365.4               44       -19.08
   美国                            2            -         3,507            9,007    26,522.92
   马来西亚                        -            -             -           14,352            -
   冰岛                            -            -             -            2,675            -
   委内瑞拉                        -            -             -               51            -
   巴西                            -            -             -            1,997      998,365
   几内亚                          -            -             -               96           -4
   韩国                            -            -             -               74            -
   越南                            -            -             -              162            -
   卡塔尔                          -            -             -            4,004            -
   尼日利亚                        -         -100             -               44        90.09
   莫桑比克                        -            -             -            4,994            -

铝合金                         9,577        18.86      2,198.12          102,283        15.39
   原产地 
   台湾                        3,073         9.89      2,100.25           22,819        -1.88
   阿拉伯联合酋长国            1,318       -20.56      2,206.02           18,209        30.43
   俄罗斯联邦                  1,223       365.93      2,034.49            9,824         7.69
   越南                        1,100            -      1,816.77            2,760     2,746.14
   中华人民共和国                855        -7.45      2,363.84           13,471        -9.68
   美国                          285       -57.66       2,489.4            6,448        16.41
   尼日利亚                      283        177.6      1,847.74            3,287       191.63
   马来西亚                      266       109.02      2,290.56            4,331       117.15
   日本                          234        18.38      3,329.66            2,254        15.51
   澳大利亚                      226       113.22      2,050.07            2,708       -51.98
   韩国                          183         30.5      2,613.75            5,793       154.58
   委内瑞拉                      129        80.21      1,883.45            2,362       560.82
   德国                          111            -      3,131.96              526       -24.12
   意大利                        100    33,344.82      2,569.55              105    35,027.09
   柬埔寨                         76            -      1,638.96              266            -
   蒙古                           65            -       1,940.4            1,268       142.49
   格鲁吉亚                       24            -      1,922.33               24            -
   哈萨克斯坦                     17            -        22,175               53        -20.1
   英国                            6     1,931.67      6,859.67              248        -70.1
   法国                            1            -        48,789                4       -43.78
   新加坡                          1            -         8,306                4       -89.76
   新西兰                          -            -             -               99     9,431.18
   乌克兰                          -            -             -              430       -10.54
   国别（地区）不详                -            -             -              820            -
   拉脱维亚                        -            -             -              146            -
   墨西哥                          -            -             -              188        -5.18
   加拿大                          -         -100             -              124       -92.71
   西班牙                          -            -             -               46       -85.93
   菲律宾                          -            -             -               15            -
   卡塔尔                          -            -             -              517            -
   泰国                            -         -100             -              391        -73.6
   伊朗                            -            -             -              679            -
   朝鲜                            -            -             -               14            -
   香港                            -            -             -              182        27.27
   印度                            -            -             -                1            -
   土耳其                          -            -             -              158            -
   南非                            -         -100             -              618        -4.19
   突尼斯                          -            -             -              155            -
   刚果（金）                      -            -             -               50       109.17
   埃及                            -            -             -              243        44.84
   吉尔吉斯斯坦                    -         -100             -              467        188.4
   塔吉克斯坦                      -         -100             -              107       -34.23
   安哥拉                          -            -             -               71            -

废铝                         204,116         -9.1      1,536.82        2,140,384         0.52
   原产地 
   香港                       64,151        41.17      1,559.96          762,672       230.82
   美国                       59,977        13.69      1,616.17          616,004         25.6
   马来西亚                   19,726         63.9      1,561.79          101,759       -64.71
   澳大利亚                   10,595       -57.09      1,172.36          109,838

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