〔表格〕中国10月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口 分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 原铝 48,912 406.88 2,179.96 491,462 222.77 原产地 俄罗斯联邦 13,383 - 2,149.81 165,518 144.66 澳大利亚 9,327 255.75 2,135.49 89,827 69.91 中华人民共和国 5,270 - 2,107.07 7,454 14,726.68 阿曼 4,702 40.13 2,104.79 61,779 468.06 巴林 3,994 - 2,187.83 23,458 - 哈萨克斯坦 3,657 6,099.16 2,399.68 3,657 1,438.95 伊朗 3,144 - 2,234.63 18,708 3,642.37 塔吉克斯坦 1,534 - 2,339.82 2,545 185.53 南非 1,091 8.89 2,257.89 24,677 222.46 香港 999 - 2,100.09 1,122 - 朝鲜 835 -11.21 2,004.9 5,222 15.44 印度 502 -67.11 2,213.04 43,964 648.76 新加坡 200 - 2,344.63 200 6,996.12 阿拉伯联合酋长国 179 738.96 2,213.8 4,772 2,687.2 台湾 67 -17.55 2,357.36 980 31.66 德国 17 - 18,383.06 80 903.3 日本 10 -43.85 9,365.4 44 -19.08 美国 2 - 3,507 9,007 26,522.92 马来西亚 - - - 14,352 - 冰岛 - - - 2,675 - 委内瑞拉 - - - 51 - 巴西 - - - 1,997 998,365 几内亚 - - - 96 -4 韩国 - - - 74 - 越南 - - - 162 - 卡塔尔 - - - 4,004 - 尼日利亚 - -100 - 44 90.09 莫桑比克 - - - 4,994 - 铝合金 9,577 18.86 2,198.12 102,283 15.39 原产地 台湾 3,073 9.89 2,100.25 22,819 -1.88 阿拉伯联合酋长国 1,318 -20.56 2,206.02 18,209 30.43 俄罗斯联邦 1,223 365.93 2,034.49 9,824 7.69 越南 1,100 - 1,816.77 2,760 2,746.14 中华人民共和国 855 -7.45 2,363.84 13,471 -9.68 美国 285 -57.66 2,489.4 6,448 16.41 尼日利亚 283 177.6 1,847.74 3,287 191.63 马来西亚 266 109.02 2,290.56 4,331 117.15 日本 234 18.38 3,329.66 2,254 15.51 澳大利亚 226 113.22 2,050.07 2,708 -51.98 韩国 183 30.5 2,613.75 5,793 154.58 委内瑞拉 129 80.21 1,883.45 2,362 560.82 德国 111 - 3,131.96 526 -24.12 意大利 100 33,344.82 2,569.55 105 35,027.09 柬埔寨 76 - 1,638.96 266 - 蒙古 65 - 1,940.4 1,268 142.49 格鲁吉亚 24 - 1,922.33 24 - 哈萨克斯坦 17 - 22,175 53 -20.1 英国 6 1,931.67 6,859.67 248 -70.1 法国 1 - 48,789 4 -43.78 新加坡 1 - 8,306 4 -89.76 新西兰 - - - 99 9,431.18 乌克兰 - - - 430 -10.54 国别（地区）不详 - - - 820 - 拉脱维亚 - - - 146 - 墨西哥 - - - 188 -5.18 加拿大 - -100 - 124 -92.71 西班牙 - - - 46 -85.93 菲律宾 - - - 15 - 卡塔尔 - - - 517 - 泰国 - -100 - 391 -73.6 伊朗 - - - 679 - 朝鲜 - - - 14 - 香港 - - - 182 27.27 印度 - - - 1 - 土耳其 - - - 158 - 南非 - -100 - 618 -4.19 突尼斯 - - - 155 - 刚果（金） - - - 50 109.17 埃及 - - - 243 44.84 吉尔吉斯斯坦 - -100 - 467 188.4 塔吉克斯坦 - -100 - 107 -34.23 安哥拉 - - - 71 - 废铝 204,116 -9.1 1,536.82 2,140,384 0.52 原产地 香港 64,151 41.17 1,559.96 762,672 230.82 美国 59,977 13.69 1,616.17 616,004 25.6 马来西亚 19,726 63.9 1,561.79 101,759 -64.71 澳大利亚 10,595 -57.09 1,172.36 109,838
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。