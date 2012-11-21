〔表格〕中国10月乙醇进出口分项数据一览

全球金市：金价持于三个半月高位附近，关注特朗普经济政策讲话
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 6,964 70,135.7 589.82 10,043 97.2 原产地 巴基斯坦 4,767 476,680,600 524.3 5,046 172.79 泰国 2,060 205,976,200 680.95 2,066 8,675.01 越南 118 11,843,000 649.94 2,603 260,310,500 日本 15 312.83 6,177.47 186 34.61 美国 2 -27.92 11,741.5 27 23.72 荷兰 1 - 1,923 7 -90.81 德国 1 -48.25 7,326 10 -32.46 西班牙 0 - 0 1 -10.49 英国 0 -98.74 0 4 -58.63 以色列 - - - 49 5,871.5 中华人民共和国 - - - 38 - 韩国 - -100 - 5 17.13 出口: 乙醇 4,861 148.51 952.54 37,036 -1.08 目的地 朝鲜 3,102 136.4 971.33 21,427 179.19 日本 1,180 - 899.18 7,480 -43.85 台湾 429 -18.76 893.13 6,538 -47.33 澳门 85 45.93 851.42 551 107.38 印度 56 0.91 1,515.63 811 14.88 香港 7 250 1,656.57 60 16.64 越南 2 - 2,085 8 -74.24 巴布亚新几内亚 - - - 112 -12.5 澳大利亚 - - - 16 0.13 新加坡 - - - 32 -78.91 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
0034 GMT，现货金基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。
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--据悉，2017年中国工信部将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。目前，6GHz以下频段已经被明确为中国5G发展的先行军。