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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕中国10月乙醇进出口分项数据一览

路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                           6,964     70,135.7        589.82           10,043         97.2
   原产地
   巴基斯坦                    4,767  476,680,600         524.3            5,046       172.79
   泰国                        2,060  205,976,200        680.95            2,066     8,675.01
   越南                          118   11,843,000        649.94            2,603  260,310,500
   日本                           15       312.83      6,177.47              186        34.61
   美国                            2       -27.92      11,741.5               27        23.72
   荷兰                            1            -         1,923                7       -90.81
   德国                            1       -48.25         7,326               10       -32.46
   西班牙                          0            -             0                1       -10.49
   英国                            0       -98.74             0                4       -58.63
   以色列                          -            -             -               49      5,871.5
   中华人民共和国                  -            -             -               38            -
   韩国                            -         -100             -                5        17.13


  出口:                                                               
乙醇                           4,861       148.51        952.54           37,036        -1.08
   目的地
   朝鲜                        3,102        136.4        971.33           21,427       179.19
   日本                        1,180            -        899.18            7,480       -43.85
   台湾                          429       -18.76        893.13            6,538       -47.33
   澳门                           85        45.93        851.42              551       107.38
   印度                           56         0.91      1,515.63              811        14.88
   香港                            7          250      1,656.57               60        16.64
   越南                            2            -         2,085                8       -74.24
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              112        -12.5
   澳大利亚                        -            -             -               16         0.13
   新加坡                          -            -             -               32       -78.91


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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