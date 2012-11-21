〔表格〕中国10月稀有和稀土金属进出口分项数据

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口 分项数据 一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 稀土 1,345 32.62 39,324.62 11,312 -7.88 目的地 稀土及其制品 3,113 -18.1 67,915.84 32,879 -26.9 锑 450 120.63 11,904.58 7,798 72.36 目的地 美国 180 50.25 11,182.64 2,617 103.99 韩国 100 150 12,600 781 -23.47 香港 80 - 12,100 806 3,890.33 日本 60 200 12,987.67 1,088 103.52 荷兰 25 - 11,000 1,249 45.5 印度尼西亚 5 - 12,385 51 -19.12 德国 - - - 1 -60.32 西班牙 - - - 145 -46.98 加拿大 - -100 - 11 -2.14 澳大利亚 - - - 11 -48.58 巴西 - - - 20 -16.67 墨西哥 - -100 - 265 34.66 巴基斯坦 - - - 21 - 菲律宾 - - - 10 -75 印度 - - - 10 - 马来西亚 - - - 1 - 南非 - - - 26 - 比利时 - - - 247 97.71 新加坡 - - - 392 - 泰国 - - - 46 -8 镁 28,362 1.17 3,220.18 307,833 -10.56 目的地 荷兰 7,295 52.13 3,110.23 75,614 -13.11 日本 3,646 -18.63 3,399.33 30,023 -14.32 加拿大 3,063 -11.72 3,160.73 36,772 -2.84 韩国 1,423 2.24 3,334.5 15,056 -1.13 美国 1,284 -45.02 3,075.43 22,416 -12.91 印度 1,164 30.42 3,142.29 11,821 13.49 土耳其 1,002 127.62 3,062.67 6,933 -19.45 台湾 955 0.3 3,226.49 9,697 7.53 德国 897 24.12 3,225.27 10,054 -13.98 阿拉伯联合酋长国 855 364.92 3,292.59 6,374 35.17 南非 727 47.19 3,257.89 5,602 -6.3 斯洛文尼亚 641 -42.93 3,274.69 9,586 -7.41 英国 605 43.09 3,177.59 7,508 -5.45 挪威 594 59.98 3,273.71 4,749 36.29 墨西哥 565 -14.77 3,281.39 5,435 14.23 法国 429 -26.03 3,569.16 4,537 -48.86 罗马尼亚 274 -39.67 3,098.16 3,574 29.2 瑞典 272 88.56 3,304.03 2,285 47.42 比利时 265 9.26 3,062.41 5,082 -34.58 澳大利亚 260 -47.14 3,520.48 5,165 -10.61 乌克兰 213 -18.88 3,156.92 2,052 2.83 希腊 213 6,348.68 3,300 2,377 56.66 卡塔尔 200 -69.26 3,298.88 1,889 22.12 阿根廷 199 352.27 3,255.64 1,423 -30.83 印度尼西亚 197 -35.77 3,249.85 1,324 -39.36 俄罗斯联邦 140 -38.35 3,812.4 1,583 -22.04 意大利 139 162.11 3,490.71 2,295 -17.7 西班牙 123 29.34 3,179.95 1,265 -16.97 斯洛伐克 120 -45.45 3,138 2,926 -20.36 泰国 110 -39.43 3,560.95 1,375 14.58 保加利亚 71 -22.94 3,233.8 1,066 25.72 智利 60 15.38 2,977.5 570 -28.31 以色列 50 -70.37 3,476.12 1,092 -60.14 塞尔维亚 50 - 3,200 50 - 新西兰 46 2,232.58 2,928.96 446 -33.9 波兰 37 -25.35 4,108.92 262 -19.44 越南 36 549.3 3,655.5 173 207.13 奥地利 36 -70.63 3,533.33 120 -96.03 马来西亚 30 -90.8 3,042.63 828 -39.72 沙特阿拉伯 19 3.63 5,175.05 619 30.98 委内瑞拉 17 -53.63 3,300 195 -63.73 孟加拉国 14 - 2,739 123 781.97 巴西 9 -40.92 4,006.78 106 -63.62 新加坡 9 - 3,265.56 66 -79.56 香港 5 - 3,720 12 - 哈萨克斯坦 2 - 2,610 2 -99.03 科威特 - - - 24 54.89 伊拉克 - - - 2 - 伊朗 - -100 - 286 -56.5 哥伦比亚 - -100 - 218 68.13 厄瓜多尔 - - - 23 166.81 乌拉圭 - - - 4 - 萨尔瓦多 - - - 60 - 缅甸 - - - 6 - 柬埔寨
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。