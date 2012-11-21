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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕中国10月稀有和稀土金属进出口分项数据

路透北京11月21日电---以下是中国海关公布的10月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口 分项数据
一览表（单位均为吨）：
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  出口:
稀土                           1,345        32.62     39,324.62           11,312        -7.88
   目的地

稀土及其制品                   3,113        -18.1     67,915.84           32,879        -26.9
锑                               450       120.63     11,904.58            7,798        72.36
   目的地
   美国                          180        50.25     11,182.64            2,617       103.99
   韩国                          100          150        12,600              781       -23.47
   香港                           80            -        12,100              806     3,890.33
   日本                           60          200     12,987.67            1,088       103.52
   荷兰                           25            -        11,000            1,249         45.5
   印度尼西亚                      5            -        12,385               51       -19.12
   德国                            -            -             -                1       -60.32
   西班牙                          -            -             -              145       -46.98
   加拿大                          -         -100             -               11        -2.14
   澳大利亚                        -            -             -               11       -48.58
   巴西                            -            -             -               20       -16.67
   墨西哥                          -         -100             -              265        34.66
   巴基斯坦                        -            -             -               21            -
   菲律宾                          -            -             -               10          -75
   印度                            -            -             -               10            -
   马来西亚                        -            -             -                1            -
   南非                            -            -             -               26            -
   比利时                          -            -             -              247        97.71
   新加坡                          -            -             -              392            -
   泰国                            -            -             -               46           -8

镁                            28,362         1.17      3,220.18          307,833       -10.56
   目的地
   荷兰                        7,295        52.13      3,110.23           75,614       -13.11
   日本                        3,646       -18.63      3,399.33           30,023       -14.32
   加拿大                      3,063       -11.72      3,160.73           36,772        -2.84
   韩国                        1,423         2.24       3,334.5           15,056        -1.13
   美国                        1,284       -45.02      3,075.43           22,416       -12.91
   印度                        1,164        30.42      3,142.29           11,821        13.49
   土耳其                      1,002       127.62      3,062.67            6,933       -19.45
   台湾                          955          0.3      3,226.49            9,697         7.53
   德国                          897        24.12      3,225.27           10,054       -13.98
   阿拉伯联合酋长国              855       364.92      3,292.59            6,374        35.17
   南非                          727        47.19      3,257.89            5,602         -6.3
   斯洛文尼亚                    641       -42.93      3,274.69            9,586        -7.41
   英国                          605        43.09      3,177.59            7,508        -5.45
   挪威                          594        59.98      3,273.71            4,749        36.29
   墨西哥                        565       -14.77      3,281.39            5,435        14.23
   法国                          429       -26.03      3,569.16            4,537       -48.86
   罗马尼亚                      274       -39.67      3,098.16            3,574         29.2
   瑞典                          272        88.56      3,304.03            2,285        47.42
   比利时                        265         9.26      3,062.41            5,082       -34.58
   澳大利亚                      260       -47.14      3,520.48            5,165       -10.61
   乌克兰                        213       -18.88      3,156.92            2,052         2.83
   希腊                          213     6,348.68         3,300            2,377        56.66
   卡塔尔                        200       -69.26      3,298.88            1,889        22.12
   阿根廷                        199       352.27      3,255.64            1,423       -30.83
   印度尼西亚                    197       -35.77      3,249.85            1,324       -39.36
   俄罗斯联邦                    140       -38.35       3,812.4            1,583       -22.04
   意大利                        139       162.11      3,490.71            2,295        -17.7
   西班牙                        123        29.34      3,179.95            1,265       -16.97
   斯洛伐克                      120       -45.45         3,138            2,926       -20.36
   泰国                          110       -39.43      3,560.95            1,375        14.58
   保加利亚                       71       -22.94       3,233.8            1,066        25.72
   智利                           60        15.38       2,977.5              570       -28.31
   以色列                         50       -70.37      3,476.12            1,092       -60.14
   塞尔维亚                       50            -         3,200               50            -
   新西兰                         46     2,232.58      2,928.96              446        -33.9
   波兰                           37       -25.35      4,108.92              262       -19.44
   越南                           36        549.3       3,655.5              173       207.13
   奥地利                         36       -70.63      3,533.33              120       -96.03
   马来西亚                       30        -90.8      3,042.63              828       -39.72
   沙特阿拉伯                     19         3.63      5,175.05              619        30.98
   委内瑞拉                       17       -53.63         3,300              195       -63.73
   孟加拉国                       14            -         2,739              123       781.97
   巴西                            9       -40.92      4,006.78              106       -63.62
   新加坡                          9            -      3,265.56               66       -79.56
   香港                            5            -         3,720               12            -
   哈萨克斯坦                      2            -         2,610                2       -99.03
   科威特                          -            -             -               24        54.89
   伊拉克                          -            -             -                2            -
   伊朗                            -         -100             -              286        -56.5
   哥伦比亚                        -         -100             -              218        68.13
   厄瓜多尔                        -            -             -               23       166.81
   乌拉圭                          -            -             -                4            -
   萨尔瓦多                        -            -             -               60            -
   缅甸                            -            -             -                6            -
   柬埔寨

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