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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:18 BJT

〔东京汇市〕日圆兑美元触及七个月低点,欧元受希腊问题乐观情绪支撑

* 对日本央行将放宽政策的臆测令日圆承压

* 相对强弱指标显示美元/日圆超买

* 安倍晋三"魔力效应"可能在感恩节前消退--分析师

* 欧元受对希腊问题的谨慎乐观情绪支撑

路透东京11月21日电---日圆兑美元周三跌至七个月低点,兑欧元同样大跌,因市场推测日本央行将被迫采取更激进的货币宽松政策.

欧元兑美元持于两周低点附近,因市场对欧元区财长将同意拨付希腊援助资金抱有希望.

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