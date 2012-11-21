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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:28 BJT

〔韩国股市〕盘初小涨,但贝南克有关财政问题的评论令涨势受限

路透首尔11月21日电---韩国股市周三盘初延续涨势,但由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克此前发表有关美国财政问题潜在影响的评论,令韩股涨势受限.

汽车制造商现代汽车(005380.KS)上涨0.7%,周二因韩元升值相关忧虑而下滑.

0008GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.1%,报1,892.54点.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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