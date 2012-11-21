版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 08:41 BJT

《即时观点》日本10月出口连续第五个月同比下滑,烘托经济衰退观点

路透东京11月21日电---日本10月出口连续第五个月同比下滑,因受到全球需求减弱与中日领土争端带来的压力,凸显出该国经济正步入温和衰退的观点.

关键点:

- 日本10月出口较上年同期减少6.5%,路透调查预估中值为减少4.9%.9月出口较上年同期下滑10.3%.

- 日本10月进口较上年同期减少1.6%,预估为减少3.2%.

- 10月贸易逆差为5,490亿日圆(67.2亿美元),预估为逆差3,600亿日圆.这是连续第四个月出现贸易逆差.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐