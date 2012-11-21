〔中国证券〕证监会称未接到工行及建行A股承销资格咨询和申请--报载

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透上海11月21日电---针对近期大型商业银行可能染指A股首次公开发行(IPO)承销的传闻,中国证券报周三引述证监会相关部门负责人称,截至目前,没有接到来自工行(601398.SS)、建行(601939.SS)以及工银国际、建银国际有关A股承销牌照事宜的咨询和申请,也未接到上述机构关于保荐机构资格的咨询和申请.
上述负责人澄清时表示,"这一传闻只是传闻."
上周本地另一官方媒体--上海证券报曾报导,据悉,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)正通过其全资控股子公司申请内地投行牌照,从而曲线杀入保荐承销领域.这种模式未来也可能被更多的银行仿效,引发证券业担忧.
报导并援引该负责人指出,目前中国境内金融业实施分业经营和监管,同时也在推动综合经营试点.在现行法律法规下,除非另有规定,商业银行无法直接取得A股承销牌照和保荐机构资格.截至目前,共有六家商业银行直接参股证券公司.除国家开发银行[CHDB.UL]外,其余五家均系债务处置原因而小比例持有相关券商股权,并须按照《商业银行法》规定在两年内予以处置.
该负责人并称,国开行、中行(601988.SS)(3988.HK)只能通过下属证券子公司从事A股承销业务,商业银行还不能直接从事A股承销业务.目前非证券公司类金融机构参股、控股证券公司均属综合经营试点,仍要经过专门审批.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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