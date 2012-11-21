〔金砖国家〕11月20日股汇市收盘纵览

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透11月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月20日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF几近收平,报979.66点.
中国股市:沪综指周二收市下跌,创下近两个月新低.分析师指出,尽管昨天大盘午后反弹暂时守住2,000点关口,但盘中观望气氛仍浓,股指反弹未能持续,大盘继续弱势整理,上海A股成交额并创逾四年新低.沪综指.SSEC收报2,008.923点,跌8.059点,或0.40%,此前收盘低点是9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交333亿元人民币,较上日的360亿元下降,是2008年11月7日285.5亿元以来的新低纪录. [.SSCN]
香港股市:在淡静交投中小幅收低,受内地市场颓势拖累.投资者针对中资消费股了结获利,因一连串企业公布财报欠佳.恒生指数.HSI收低0.2%至21,228.3点,恒生国企指数.HSCE跌0.6%.两支股指均逆转早盘涨势. [.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS收高,在长时间钉牢涨停位后,午盘尾段在中资大行报价带领下回落.不过由于中间价结束连续三天低开后反弹,市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变,期待央行的态度.[CNY/CN]
========================================================================================
印度股市:收平,近期上涨的软件出口商Infosys股价回落,因涨势与其不妙的业务前景不匹配,多用途车厂商Mahindra & Mahindra则在节日季销量改善的预期带动下劲扬至纪录高位.指标BSE指数.BSESN收跌0.05%,或9.68点,至18,329.32点.[.BO][ID:nL4N0901SG]
印度汇市:印度卢比小幅收低,兑美元连续第三日收在55上方,受国内股市跌势和石油公司的美元需求打压.卢比/美元INR=D2收报55.0950/1050,昨日收报55.06/07.[INR/][ID:nL4N0902JV]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.06%,报1,402.790点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.36%至747.69点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.57%至31.3113;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.38%,报40.1160.
========================================================================================
巴西股市:逢假期休市.
巴西汇市:巴西雷亚尔接近三年半低位,市场等待该国央行干预迹象的出现.雷亚尔/美元BRBYBRL=几近持平,报2.0805,略高于上周五触及的2009年5月以来最低位,汇市交投很清淡,因巴西股市当天逢假期休市.[ID:nL1E8MKDIE]
========================================================================================
南非股市:小幅上涨,铂金矿商股价的部分涨幅被Woolworths等零售商的跌势抵消.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.24%,报33,098.28点.综合指数.JALSH收高0.21%,报37,306.60点.[.J][ID:nL5E8MKA2W]
南非汇市:兰特/美元ZAR=D3跟随欧元跌势走软,周四南非央行宣布利率决定前,兰特预计将限于窄幅区间波动,市场预期南非央行将维持利率在40年最低位不变.截至1524GMT,兰特/美元跌0.4%,报8.8641,周一纽约市场收盘位8.831.[ZAR/][ID:nL5E8MJD0Y](完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。