〔中港个股〕鞍钢股份称拟置换入母公司内贸业务资产,以增强盈利能力

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透上海11月21日电---中国大型钢铁生产商--鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)周三公告称,为增强公司盈利能力,拟通过资产置换将鞍钢集团的部分优质资产--即内贸业务整体资产注入公司,并将公司部分资产转让给鞍钢集团.
公告显示,公司拟以其持有的莆田公司80%股权与鞍钢集团下属的国贸公司内贸业务整体资产(含9家内贸子公司的股权)进行置换,鞍钢集团同时收购公司持有的天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司45%股权.
国贸公司内贸业务主要承担鞍钢自产和国内钢铁产品的采购销售业务.
根据评估报告,莆田公司80%股权对应净资产的评估值为11.40亿元人民币,今年前10个月莆田公司净利润亏损6,538万元;拟置入的国贸公司内贸业务整体资产对应净资产评估值9,92亿元,今年前10个月净利润为1.06亿元;天铁公司45%股权对应净资产评估值11,81亿元,今年前10个月天铁公司亏损3.4亿元.
本次置换差价1.48亿元,将由国贸公司支付给鞍钢股份;资产置换完成后,国贸公司、鞍钢集团将其届时将持有的莆田公司和天铁公司股权委托给鞍钢股份管理.
中国证券报引述分析人士称,此次资产置换及资产转让,鞍钢股份在甩掉亏损包袱的同时也能获得一笔不错的投资收益,对于弥补公司亏损大有帮助.今年前三季鞍钢股份亏损31.7亿元,2011年公司亏损21.46亿元,若今年继续亏损,鞍钢股份则难逃ST帽子.(完)
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--发稿 边竞; 审校 黄凯
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