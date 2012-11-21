英国宣布承认叙利亚全国联盟

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透安曼11月20日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚政府军周二动用坦克试图将反抗力量从大马士革郊区一个据点驱逐出去，这是数月来发生在首都最激烈的战事。
在叙利亚北部地区，反抗力量冲击了政府军的一个防空基地，该基地曾被用来轰炸土耳其边境附近的地区。
国际社会方面，土耳其外交部长称，北约（NATO）成员国已同意向土耳其提供爱国者（Patriot）导弹系统，以防御来自叙利亚的炮火。
尽管部署爱国者导弹系统仅出于防御目的，但也标志其他国家对推翻叙利亚总统阿萨德的立场变得强硬。
英国正式承认本月成立的叙利亚全国联盟（Syrian National Coalition）是该国合法代表，亦让反抗力量得到了外交上的支持。
英国是继法国、土耳其和海湾阿拉伯国家后第九个承认叙利亚全国联盟的
--编译 侯雪苹;审校 程芳
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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