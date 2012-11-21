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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 10:39 BJT

〔新债招标〕中国五年续发国债收益率3.1276%,接近预测均值--业内人士

路透上海11月21日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的260亿元人民币五年期固息国债,中标收益率为3.1276%,接近此前市场预测均值3.11%.

业内人士并透露,该续发债边际中标收益率为3.1734%,首场投标倍数1.61倍.

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与14期国债CN120014=CFXM相同.从2012年8月16日开始计息,票面利率2.95%.

该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加当期国债.

该续发债11月22日开始续发行,11月26日续发行结束.续发行部分从11月28日起与原发行部分合并上市交易.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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