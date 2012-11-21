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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部260亿元人民币五年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.11%
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)15亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承
  厦门翔业4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
  铜陵有色金属集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
  江苏国泰(002091.SZ)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
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  二、新债上市:      

  财政部260亿元50年期固息国债120020,票面利率4.35%
  漯河城市建设投资公司12亿元七年期固息债1280370,票面利率6.99%  
  贵阳市公共住宅建设16亿元七年期固息债1280380,票面利率6.70%   
  绍兴市城市建设投资13亿元七年期固息债1280386,票面利率6.40%
  西子电梯集团公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280387,票面利率5.75% 
  内蒙古公路建设公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280388,票面利率5.90%           
  营口港务集团22亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280391,票面利率5.60%
  重庆文化资产公司5.8亿元五年期中票1282477,票面利率5.54%
  四川成渝高速公路公司5亿元五年期中票1282478,票面利率5.57%       
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)15亿元九个月期超短融011244001,票面利率4.23%
  中国石化(600028.SS)100亿元九个月期超期短资券011203007,票面利率3.90%
  中国航空油料集团20亿元六个月期超短融011235002,票面利率4.12%
  中化蓝天集团4亿元一年期短期融资券041259071,票面利率4.82%
  上港集团(600018.SS)10亿元一年期短融041258066,票面利率4.47% 
  上港集团10亿元一年期短融041261036,票面利率4.47%
  福建能源集团6亿元一年期短融041259073,票面利率4.81% 
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  三、缴款: 

  芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392,票面利率7.18%
  大连德泰控股15亿元七年期固息债1280395,票面利率6.50%
  株州云龙发展投资控股集团10亿元七年期固息债1280401,票面利率6.78%
  国家电网公司50亿元七年期固息债1280399,票面利率4.80%
  国家电网公司50亿元10年期固息债1280400,票面利率5.00%
  大唐集团40亿元九个月期超短期融资券
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融
  江苏华昌化工2.5亿元一年期短融
  湖南富兴集团5亿元一年期短融
  大连装备制造投资公司10亿元一年期短融
  连云港集团10亿元一年期短融
  中炬高新(600872.SS)4.5亿元一年期短融
  广东温氏集团4亿元一年期短融
  内蒙古博源控股11亿元五年期中票
  山东省商业集团15亿元五年期中票
  天津地铁集团30亿元五年期中票
  青岛啤酒集团10亿元五年期中票
  红豆集团4亿元五年期中票
  嘉兴市高等级公路投资公司4亿元三年期中票
  漳州九龙江6亿元三年期中票
  漳州九龙江6亿元五年期中票
  北京基础设施投资公司20亿元五年期中票 
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  四、还本付息:

  江苏交通产业集团18亿元10年期固息债038011付息,票面利率4.61%
  北京城建(600266.SS)5亿元七年期固息债078075付息,票面利率6.08%
  进出口银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息,基本利差0.23%
  南京银行(601009.SS)45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120009付息,票面利率6.00%
  广东省34.5亿元三年期固息地方政府债1163001付息,票面利率3.08%
  广东省34.5亿元五年期固息地方政府债1163002付息,票面利率3.29%
  山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337付息,票面利率5.06%
  北大方正集团10.2亿元七年期中票1182338付息,票面利率6.18%
  北大方正集团14.8亿元投资人选择权(5+2)中票1182339付息,票面利率5.88%
  深圳华强集团20亿元三年期中票1182340付息,票面利率6.65%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会相关部门负责人表示,近期QFII申请和资金汇入速度明显加快,QFII总数即将
突破200家,整体持股比例明显上升.此外,相关部门正研究批准境外长期投资机构超过10亿美
元的投资额度. 

  --中国证监会周二发布征求意见稿,拟引入保险公司、保险经纪公司和保险代理公司等保
险机构参与基金销售业务,以进一步拓宽基金销售渠道,鼓励更多类型机构参与基金销售业
务.[ID:nST0577525] 

  国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞

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