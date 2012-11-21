《中国债券市场每日交易备忘》--11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币五年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.11% 中国铝业(601600.SS)(2600.HK)15亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承 厦门翔业4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 铜陵有色金属集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 江苏国泰(002091.SZ)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部260亿元50年期固息国债120020,票面利率4.35% 漯河城市建设投资公司12亿元七年期固息债1280370,票面利率6.99% 贵阳市公共住宅建设16亿元七年期固息债1280380,票面利率6.70% 绍兴市城市建设投资13亿元七年期固息债1280386,票面利率6.40% 西子电梯集团公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280387,票面利率5.75% 内蒙古公路建设公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280388,票面利率5.90% 营口港务集团22亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280391,票面利率5.60% 重庆文化资产公司5.8亿元五年期中票1282477,票面利率5.54% 四川成渝高速公路公司5亿元五年期中票1282478,票面利率5.57% 中国国航(601111.SS)(0753.HK)15亿元九个月期超短融011244001,票面利率4.23% 中国石化(600028.SS)100亿元九个月期超期短资券011203007,票面利率3.90% 中国航空油料集团20亿元六个月期超短融011235002,票面利率4.12% 中化蓝天集团4亿元一年期短期融资券041259071,票面利率4.82% 上港集团(600018.SS)10亿元一年期短融041258066,票面利率4.47% 上港集团10亿元一年期短融041261036,票面利率4.47% 福建能源集团6亿元一年期短融041259073,票面利率4.81% ============================================================================== 三、缴款: 芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392,票面利率7.18% 大连德泰控股15亿元七年期固息债1280395,票面利率6.50% 株州云龙发展投资控股集团10亿元七年期固息债1280401,票面利率6.78% 国家电网公司50亿元七年期固息债1280399,票面利率4.80% 国家电网公司50亿元10年期固息债1280400,票面利率5.00% 大唐集团40亿元九个月期超短期融资券 中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融 江苏华昌化工2.5亿元一年期短融 湖南富兴集团5亿元一年期短融 大连装备制造投资公司10亿元一年期短融 连云港集团10亿元一年期短融 中炬高新(600872.SS)4.5亿元一年期短融 广东温氏集团4亿元一年期短融 内蒙古博源控股11亿元五年期中票 山东省商业集团15亿元五年期中票 天津地铁集团30亿元五年期中票 青岛啤酒集团10亿元五年期中票 红豆集团4亿元五年期中票 嘉兴市高等级公路投资公司4亿元三年期中票 漳州九龙江6亿元三年期中票 漳州九龙江6亿元五年期中票 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 江苏交通产业集团18亿元10年期固息债038011付息,票面利率4.61% 北京城建(600266.SS)5亿元七年期固息债078075付息,票面利率6.08% 进出口银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息,基本利差0.23% 南京银行(601009.SS)45亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120009付息,票面利率6.00% 广东省34.5亿元三年期固息地方政府债1163001付息,票面利率3.08% 广东省34.5亿元五年期固息地方政府债1163002付息,票面利率3.29% 山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337付息,票面利率5.06% 北大方正集团10.2亿元七年期中票1182338付息,票面利率6.18% 北大方正集团14.8亿元投资人选择权(5+2)中票1182339付息,票面利率5.88% 深圳华强集团20亿元三年期中票1182340付息,票面利率6.65% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会相关部门负责人表示,近期QFII申请和资金汇入速度明显加快,QFII总数即将 突破200家,整体持股比例明显上升.此外,相关部门正研究批准境外长期投资机构超过10亿美 元的投资额度. --中国证监会周二发布征求意见稿,拟引入保险公司、保险经纪公司和保险代理公司等保 险机构参与基金销售业务,以进一步拓宽基金销售渠道,鼓励更多类型机构参与基金销售业 务.[ID:nST0577525] 国家统计局11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。