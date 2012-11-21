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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:02 BJT

〔全球油料作物〕美国年底前将获得中国更多豆油订单--油世界

路透汉堡11月20日电---总部位于汉堡的油籽分析机构油世界周二公布,2012年最后几周美国可能将赢得向中国出口更多豆油的订单,因今年初南美大豆歉收,其豆油已脱销.

油世界称,10月巴西向中国出口了9.1万吨豆油,数量颇高,阿根廷出口了11万吨,美国紧随其后,估计出口了7.6万吨.

"11月和12月(巴西和阿根廷出口销售)可能将放缓,因这两个南美国家产量和出口供应双双下降,"油世界表示.

"因此中国已转向美国产地,导致2012年10月至12月美国豆油对中国出口急剧上升."

该机构称,自2012年中期以来,中国增加从所有国家的豆油进口,因国内需求持续增长.

油世界预估,2012年1月至12月,中国可能将进口170万吨豆油,较2011年高出57万吨,且为三年高点.(完)

--编译 于春红;审校 王丽鑫

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