〔离岸人民币〕中国农行及建行将分别发行10亿元及25亿元人民币债券--IFR

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透11月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国农业银行发行10亿元人民币（1.58亿美元）离岸人民币债券，三年期，初步参考区间在3.2%-3.3%,最快今晚定价。
发行人获A1／A（穆迪／惠誉）评级。
农银香港和农银国际获委任为全球协调人,并与中金香港、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、苏格兰皇家银行和中信证券国际同为联席簿记管理人和联席主承销商。
新债将由中国农业银行总行发行，不过农行的海外分行已发行多笔离岸人民币存款证。
该点心债发行额度在今年1月获得国家发改委批准。
中国建设银行拟通过伦敦子公司CCBL Funding发行离岸人民币债券，三年期，初步参考区间在3.3%左右,料本周内定价。此次发行最多为25亿元人民币（3.97亿美元）。
建行国际、法国巴黎银行(BNPP.PA)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和工银亚洲获委任为全球协调人,并与巴克莱(BARC.L)、交银香港、中金香港、渣打同为联席簿记管理人和联席主承销商。其他承销商还包括Banco Santander、高盛和摩根士丹利。
新债料获穆迪A1评级。
惠誉早前宣布给予中国建设银行长短期本币发行人违约评等（IDR）为A和F1。同时，给予新债评级为A。所得资金将用于中国建设银行的海外人民币业务和一般企业用途。
之前有一批中外银行，其中包括工商银行和汇丰，曾在伦敦发行离岸人民币计价的债券。 (完)
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--整理 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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