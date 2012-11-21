〔日本政经〕反对党自民党承诺设定2%的通胀率目标

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透东京11月21日电---据周三媒体报导,有望赢得12月16日大选的日本反对党自民党承诺,如若胜选,将设定2%的通胀率目标,以鼓励央行更加大刀阔斧的放宽货币政策.
日本报纸报导称,自民党还将考虑修改日本央行法,以增强央行与政府在债务管理与可能购买外国公债等一系列政策方面的合作.
安倍晋三有关让央行直接购买公共建设债券的提议,没有在自民党竞选纲领草案中出现.这项提议颇具争议.日本央行独立性或将成为此次选战焦点.
自民党的竞选纲领草案承诺,将通过公共支出提高自然灾害管理水平,改善去年地震与核灾之后疏散区的情况.
报导称,自民党表示未来两三年内将实施"更加灵活的"财政政策,并于明年编制一份宏大的经济刺激方案.自民党还希望明年上调消费税后,对低薪阶层给予税收优惠.
能源方面,自民党表示将在未来三年内决定是否重启停产的核电厂.
该草案还呼吁加大海洋防务支出,并呼吁政府加强对日中争议岛屿的控制.
部分分析师对此次选举能否立即结束政策僵局感到怀疑.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
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鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。