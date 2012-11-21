〔新债招标〕中国五年续发国债结果贴近二级市场,收益一般抑制需求(更新版)

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
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(新增交易员评论及更多细节)
* 五年续发国债中标收益率3.1276%,贴近二级市场
* 边际中标收益率偏高,首场投标倍数1.61倍
* 需求不如预期好,或因收益水平一般
路透上海11月21日电---中国财政部周三续发今年第14期五年固息国债,中标收益率贴近二级市场,不过需求情况稍弱于此前预期,或因该期限国债收益水平一般,机构交易户参与力度有限.
市场人士并指出,边际中标收益率偏高,表明不少机构对该期债定位预期偏谨慎,多以博边际的心态参与.
业内人士透露,财政部稍早招标续发行的260亿元人民币五年期固息国债,中标收益率为3.1276%,接近此前市场预测均值3.11%.该续发债边际中标收益率为3.1734%,首场投标倍数1.61倍.
"大家可能觉得五年这个期限的国债收益偏低一些,还是投资户为主,"华南一券商交易员称.
北京一银行交易员亦认为,五年国债最近几个月的走势一直相对坚挺,相对而言,其他期限品种配置价值可能更好一些,这也对该续发债的需求有所影响.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率为3.1286%.二级市场上,剩余期限约4.74年的120014券CN120014=CFXM最新报价收益率为3.11%/3.19%.
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与14期国债相同.从2012年8月16日开始计息,票面利率2.95%.
该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加当期国债;11月22日开始续发行,11月26日续发行结束.续发行部分从11月28日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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